Historisches Obergrenzebach: Arbeitskreis erstellte umfassendes Werk

Obergrenzebach. Vier Jahre befragten sie die Dorfbewohner, verbrachten unzählige Stunden im Schwälmer und Marburger Archiv und durchforsteten alte Zeitungen:

Der Arbeitskreis Chronik Obergrenzebach um Horst Steinbrecher und Klaus Aulenbacher hat eine Dorfchronik erstellt. Sie wird am Sonntag, 4. November, ab 12 Uhr in der „Oase Glückauf“ in Obergrenzebach öffentlich vorgestellt.

+ Da stecken viele Informationen drin: Horst Steinbrecher und Klaus Aulenbacher verfassten die Geschichte und Geschichten über ihren Heimatort Obergrenzebach. © Foto/Repro: Christine Thiery

Ursprünglich sollte die Chronik anlässlich der für das Jahr 2015 geplanten 1000 Jahrfeier erstellt werden. Bereits 1965 gab es eine 950-Jahrfeier. Doch das Jahrtausend durften die Obergrenzebächer nicht Feiern, teilte das Landesarchiv Hessen mit, dass die ursprüngliche Ersterwähnung nicht mehr anerkannte. 2015 wurde der Ort nach neuesten Erkenntnissen erst 973 Jahre alt. Also konnten sich die Forscher Zeit lassen.

Grundlage des 360 Seiten starken Buches sind die Aufzeichnungen von Johannes Heinrich Fenner bis 1938, auch Fenner Chronik genannt. „Wir wussten von ihrer Existenz, aber es war lange Zeit kein Exemplar aufzufinden“, sagt Klaus Aulenbacher. Erst als die Gruppe im Dorf herum fragte, tauchte plötzlich eine Kopie auf - allerdings in Sütterlin-Schrift. „Wir mussten zunächst alles übersetzten“.

Ein ganzes Kapitel der Chronik ist der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet. Dort ist etwa von dem Landarbeiter Quehl die Rede, der bei einer Kundgebung Hitlers im Radio nicht in das Liedgut der Nationalsozialisten einsteigen wollte und sich vor dem Marburger Schöffengericht verantworten musste. Wegen Beleidigung wurde er zu drei Monaten Haft verurteilt. Alte Lebensmittelkarten und Aufzeichnungen über die Bombardierung von Rörshain sowie die Zwangssterilisation von Behinderten in der Schwalm zeugen von schlimmen Zeiten. Klaus Aulenbacher ist noch immer erschüttert über so manche Erkenntnis aus der Zeit der Naziherrschaft und fragt sich noch heute, wie das passieren konnte. Er fotografierte zahllose Bilder, Grafiken und Zeitungsausschnitte und bearbeitete sie für das Buch. In der Bildergalerie werden sich sicher viele der 873 Einwohner wieder erkennen.

„Mein Forscherdrang wuchs mit jeder Entdeckung.“ Klaus Aulenbacher

Über 100 Mal traf sich der Kreis, um die Entdeckungen in Diskussionen in den Kontext einzuordnen. Bei der ehrenamtlichen Arbeit habe man viel über den Ort erfahren, sagt Klaus Aulenbacher. All das kennt Horst Steinbrecher noch.

„Für mich war die Recherche eine schöne Erinnerung“, sagt der 75-Jährige. Er lebt seit seiner Geburt ununterbrochen in Obergrenzebach und erinnert sich noch an die 650 Jahr-Feier, als er 22 Jahre alt war. „Mein Forscherdrang wuchs mit jeder weiteren Entdeckung.“

Er trug zudem die Verantwortung für das Layout und brachte das Buch bis zur Druckreife.

Verkauf: Die Obergrenzebacher Ortschronik ist zum Preis von 25 Euro bei der Vorstellung am Sonntag zu erhalten oder beim Verein für Heimat, Brauchtum und Kultur. Die Auflage beträgt 300 Exemplare. E-Mail: info@kulturverein-obergrenzebach. de.