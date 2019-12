Rettungsleitstelle auch an Weihnachten normal besetzt

Immer einsatzbereit: Dieses Jahr hat der stellvertretende Leitstellenleiter Dirk Lange mit Kollegen am 24. Früh- und am 25. Dezember Spätdienst. Mit auf unserem Bild Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar .

Es heißt zwar Stille Nacht, aber für die Rettungskräfte im Schwalm-Eder-Kreis gibt es auch am Heiligen Abend keine Pause.

Überall und jederzeit kann im Kreis ein Brand ausbrechen oder ein Mensch medizinische Hilfe benötigen.

Aus diesem Grund sei die Rettungsleitstelle Schwalm-Eder in Homberg wie an jedem anderen Tag auch ganz normal mit mindestens zwei Mitarbeitern besetzt, erklärt Kreispressesprecher Stefan Bürger gegenüber unserer Zeitung.

Eine Maßnahme, die durchaus ihre Berechtigung hat, denn irgendwo ist immer etwas.

Wie die Statistik zeigt, gibt es am 24. Dezember jährlich durchschnittlich drei Feuerwehreinsätze.

Heiligabend vergleichbar ruhig für Rettungsleitstelle

Der Heilige Abend sei damit vergleichbar mit anderen Feiertagen oder Wochenendtagen, weiß Bürger und spricht von einem in der Regel eher ruhigen Tag für die Disponenten.

Wobei ruhig relativ ist – auch wenn es glücklicherweise in den meisten Jahren wenige Feuerwehreinsätze zu koordinieren gilt, muss der Rettungsdienst rund dreimal in der Stunde ausrücken. Im Schnitt kommen am Heiligen Abend kreisweit 70 Rettungsdiensteinsätze und sechszehn Krankentransporte zusammen. Das bedeutet Notrufe müssen angenommen, Funkgespräche geführt werden. Bei aller Professionalität, gebe es natürlich auch auf der Leistelle etwas weihnachtliche Atmosphäre, erklärt der Kreissprecher: „Sicher gibt es, wie in zahlreichen anderen Teams der Kreisverwaltung, seit Beginn der Adventszeit Weihnachtsgebäck im angrenzenden Besprechungsraum der Leitstelle.“

Weihnachtsdienst in Rettungsleitstelle ist etwas Besonderes

Der Dienst in der Leistelle an den Weihnachtstagen sei schon etwas Besonderes, weiß Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar: „Wenn man Feiertage wie Weihnachten, die alle anderen Menschen mit ihren Familien verbringen, als Gemeinschaft im Dienst verbringt, dann schafft das eine besondere Verbindung im Team, so auch in unserer Leitstelle.“ Dieser besondere Teamgeist sorge dafür, dass sich selbstverständlich auch an solchen Tagen die Menschen, die Hilfe suchen auf das Team der Leitstelle jederzeit verlassen könnten, betont die Kreisbrandinspektorin.

Brandschutztipps

Damit die Weihnachtsfeiertage sicher verlaufen, gibt die Freiwillige Feuerwehr folgende Tipps:

- Weihnachtsbäume immer so aufstellen, dass im Falle eines Brandes das Verlassen eines Raumes ungehindert möglich ist. Insbesondere in Haushalten mit Kindern elektrische Lichterketten verwenden.

- Werden Wachskerzen bevorzugt, müssen die Kerzen so befestigt werden, dass Tannenzweige kein Feuer fangen können. Die Kerzen stets von hinten nach vorn und von oben nach unten anzünden, in umgekehrter Reihenfolge löschen. Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen.

- Weihnachtsbäume trocknen mit der Zeit aus und sind dann umso leichter entflammbar.

- Für den Notfall sollte man immer Löschmittel bereitstellen. Ganz wichtig: Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem Brand, gilt es sofort die Rettungskräfte zu alarmieren – dies geschieht über die Notrufnummer 112.