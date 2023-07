In der Kühlung sind sie Könner: Heidelmann in Schwalmstadt feiert 75. Jubiläum

Von: Sandra Rose

Größte Investition in der Firmengeschichte: Das Kühlhaus 4 ist seit Mai 2021 in Betrieb, aktuell wird am Standort im Ziegenhainer Gewerbegebiet das fünfte Kühlhaus fertiggestellt (CSL Plasma Projekt). © spedition und kühllogistik heidelmann

Gegründet wurde das Logistikunternehmen am 1. Mai 1946. Bald wird es in vierter Generation geführt.

Schwalmstadt – Großer Bahnhof bei der Firma Heidelmann in Schwalmstadt: Das Unternehmen feierte 75. Geburtstag und gleichzeitig die Eröffnung des ersten Bauabschnittes (Kühlhaus 4) auf dem neuen Gelände in der Hans-Heidelmann-Straße. Im Mai 2021 war das wegen der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen.

Heidelmann hat sich seit der Gründung am 1. Mai 1946 vom kleinen Fuhrunternehmen im Horschmühlenweg in Treysa, das nach dem Krieg vorwiegend Baumaterialien für den Wiederaufbau Deutschlands transportierte, zu einem mittelständischen Logistikunternehmen mit mehr als 50 000 temperaturgeführten Palettenstellplätzen in fünf Kühlhäusern, über 300 Mitarbeitern und etwa 100 Lkw entwickelt, heißt es aus der Firmenzentrale.

Ehrenurkunde zum Firmenjubiläum: von links Ute Bischoff, Horst Knauff (IHK Kassel-Marburg), Till Bischoff, Christian Bischoff und Volker Bischoff. © Privat

Zu den Kunden gehören sowohl weltweit tätige Konzerne als auch regionale Unternehmen aus der Lebensmittel- sowie Pharmaindustrie. Seit über 25 Jahren besteht eine Kooperation mit Dachser Food Logistics und zudem ist Heidelmann Gründungsmitglied des „European Food Network“, einem Verbund führender europäischer Lebensmittellogistiker.

Der Festakt

Vor Ehrengästen, darunter Regierungspräsident Mark Weinmeister, Landrat Winfried Becker und Bürgermeister Tobias Kreuter, gab Ute Bischoff Einblick in die Firmengeschichte, Till Bischoff skizzierte sein Zukunftsbild des Unternehmens – das in der Logistik speziell durch die Themengebiete Nachhaltigkeit und Verkehrswende geprägt ist.

Ute und Volker Bischoff kündigten an, die Geschäftsführung zum Jahresende niederzulegen und dementsprechend kürzer treten zu wollen. Mit den Söhnen Christian und Till Bischoff sowie dessen Frau Janina ist die vierte Generation jedoch bereits seit vielen Jahren aktiv im Unternehmen tätig.

Andreas Kiermeier, Niederlassungsleiter bei Goldbeck Thüringen, überreichte einen symbolischen Schlüssel für das seitens Goldbeck vor Kurzem fertiggestellte Kühlhaus 5 (CSL Plasma Projekt). Alfred Miller, Geschäftsführer bei Dachser Food Logistics, übergab einen bis zum Ende dieses Jahrzehnts verlängerten Kooperationsvertrag an die Familie Bischoff. Auf Geschenke wurde bewusst verzichtet. Stattdessen bat das Unternehmen um Spenden für den Verein zur Förderung der Konfirmationsstadt Schwalmstadt. Das Geld soll für weiterer Bronzefiguren auf dem Paradeplatz an der Schlosskirche in Ziegenhain verwendet werden.

Die Geschichte

Am 1. Mai 1946 legten Martha und Willy Heidelmann den Grundstein für das Logistikunternehmen. Bescheiden begann die Firma zunächst mit dem Transport von Baumaterialien. In den 1950er- Jahren kam mit dem Möbel- und Umzugstransport ein neues Geschäftsfeld für Martha, Willy und Sohn Hans Heidelmann, als inzwischen Heidelmann und Sohn OHG, hinzu.

Zwischen 1960 und 1980 spezialisierte man sich auf den Transport temperaturgeführter Güter. Erste Lagermöglichkeiten gab es für Umzugsgut und andere Güter am ehemaligen Firmenstandort im Horschmühlenweg.

Ute Bischoff, Tochter von Hans Heidelmann, und ihr Ehemann Volker Bischoff arbeiteten ab Februar 1982 mit. 1984 übergab Willy Heidelmann das Unternehmen an seinen Sohn Hans. Die Spedition Heidelmann GmbH, mit dem Geschäftsführer Hans Heidelmann, wurde im Jahr 1984 gegründet und konzentriert sich auf die temperaturgeführte Transportlogistik. Das erste Kühlhaus wurde ab 1985 betrieben.

Die Weiterentwicklung des Unternehmens begann 1989 mit der Grundsteinlegung für das erste temperaturgeführte Hochregallager am neuen Firmenstandort „An der Feuerwache“ in Schwalmstadt. Der Standort wurde sukzessive um weitere Hochregallager ausgebaut. Hans Heidelmann übergab 1993 die Nachfolge an Tochter Ute Bischoff.

Ein weiterer Meilenstein war 1995 die Partnerschaft mit Dachser in der Lebensmittel-Stückgutverteilung. Im Jahr 2001 wurde eine moderne Lkw- und Pkw-Werkstatt unter dem Namen Technik Center Schwalmstadt GmbH in Betrieb genommen, die seitdem, neben der eigenen Fahrzeugflotte, auch externe Fahrzeuge repariert.

Mit der Spezialisierung auf das neue Geschäftsfeld Pharmalogistik im Jahr 2006 erfolgte eine weitere Ausweitung des Unternehmens. 2008 wurden mehr Lagerkapazitäten durch den Neubau von Kühlhaus 3 geschaffen – man erhöhte auf etwa 37 000 Europalettenstellplätze.

Der Neubau

Mit dem Neubau der Logistikanlage im Schwalmstädter Gewerbegebiet Anfang 2020 erfolgte die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Neben einer 4500 Quadratmeter großen „Cross-Docking-Halle“ sind drei Hochregallager-Einheiten mit insgesamt 11 000 Europalettenstellplätzen, ein Büro- und ein Technikgebäude sowie eine Lkw-Waschanlage entstanden. Heidelmann verfügt über eine Lagerkapazität von 50 000 temperaturgeführten Europalettenstellplätzen.

Im März 2022 wurde der Grundstein für den Neubau eines Plasmalogistikzentrums für CSL Plasma gelegt, das im Sommer 2023 nahezu fertiggestellt sein wird.