In Frielendorf: Hessische Landjugend fühlt Landtagskandidaten auf den Zahn

Frielendorf. Bei der Podiumsdiskussion in Frielendorf fühlten Vertreter der Landjungend Landtags-Direktkandidaten des Wahlkreises 7 und 8 auf den Zahn.

„Klare Kante“: Unter diesem Motto hatte die Hessische Landjugend und die Landjugend Schwalm auf den Hof Vogel nach Frielendorf eingeladen. Den Kandidaten zur Landtagswahl auf den Zahn fühlen – das gelang mit dem vom Landjugendverband entworfenen Argumentationsspiel verblüffend gut.

„Ziel des Spiels ist es, dass wir alle am 28. Oktober zur Wahlurne gehen“, sagte Landesvorsitzender Lars Döppner (Fulda) am Ende. Dem ging eine rege Diskussion der rund zwei Dutzend Teilnehmer voraus.

„Es ist schwierig, junge Leute zu bekommen, die sich politisch und ehrenamtlich engagieren wollen – „wo soll das hinführen?“, umriss Nadine Krug aus Mardorf eines der Themen. Die stellvertretende Landesvorsitzende Lisa Kamm (Wirmighausen) ergänzte: „Ich sitze im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Jugendhilfeausschuss und bin mit 25 Jahren die Jüngste.“

Wahlalter

Sie sei für eine Herabsetzung des Wahlalters, sagte Regine Müller (SPD): „Alles, was die Zukunft betrifft, betrifft junge Leute.“ Zudem sei sie für Quoten, auch eine Jugendquote. Auch Marcel Breidenstein (Die Grünen) sprach sich für mehr Anreize für Jugendliche aus, sich zu engagieren, etwa durch ein honorierendes Punktesystem.

„Das Wahlalter sollte auf kommunaler Ebene auf 14 Jahre gesetzt werden“, so der konkrete Vorschlag von Marcel Duve (Piraten). Dagegen sprach sich Renate Glaser (AfD) aus: „Wir sind für die Beibehaltung mit 18. Dann sind Jugendliche reif genug und verfügen über Lebenserfahrung“.

Risikorücklagen

Der Spielverlauf zeigte: Grundsätzlich herrschte großes Verständnis für die Anliegen der Landjugend. So auch beim Thema Risikorücklage für landwirtschaftliche Betriebe, um gegen Dürre, Hagel, Frost oder Hochwasser finanziell gewappnet zu sein. „Eine gute Sache, um Landwirte zu entlasten“ sagten Matthias Wettlaufer (CDU) und Marcel Duve (Piraten) unisono.

Mobiliät

Dass Bus und Bahn insbesondere auf dem Land oft zu teuer und zu schlecht ausgebaut sind, sagten die Politiker in Frielendorf einstimmig. „Wir müssen die vorhandenen Autos mit mehr Personen besetzten“, forderte Dr. Ralf-Urs Giesen (FDP). Fahrer und Mitfahrer könnten über eine Handy-App miteinander in Kontakt treten.

Hintergrund

Das Landleben attraktiv halten

Die Hessische Landjugend umfasst über 40 Ortsgruppen mit mehr als 3000 aktiven Mitgliedern. Vorsitzender der Landjugend ist zurzeit Lars Döppner aus Fulda.

„Wir setzten uns für die jungen Menschen auf dem Land ein, um mit ihnen gemeinsam das Landleben attraktiv zu halten. Der ländliche Raum ist der Motor unseres Landes. Junge Menschen müssen im ländlichen Raum gehalten werden, durch Mobilität und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen auf dem Land. In unseren Ortsgruppen und bei unseren Mitgliedern werden Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und Pflege von Bräuchen und Traditionen gelebt. Das ist ein sehr wichtiger Anteil zur Erhaltung unserer so vielfältigen Kulturlandschaft in Hessen“, beschreibt Döppner die Ziele der Hessischen Landjugend.