Internationales Willingshäuser Malersymposium ist gestartet

Kunst und Kultur

+ © Jürgen Gemmerich Workshop am Gänsesteg: Im Vordergrund die Teilnehmer Börries Hahn und Petra Schmidt, im Hintergrund Kursleiter Ilmari Rautio. © Jürgen Gemmerich

Bereits das fünfte Mal findet die Veranstaltung statt, für die Künstler aus ganz Europa und Kanada nach Willingshausen gereist sind.

Willingshausen – In diesen Tagen ist es nicht ungewöhnlich in Willingshausen mitten im Dorf einem Maler mit seiner Staffelei zu begegnen. Nahe dem Lebensmittelladen malt Bilgaip Koçishte aus Nordmazedonien mit feinsten Pinselstrichen die Kirche. Daneben steht eine Willingshäuserin, die ihm interessiert über die Schulter schaut.

Die Tradition der Freiluftmalerei in Willingshausen lebt weiter, zum mittlerweile fünften Mal hat Kurator Ben Kamili hat auch in diesem Jahr wieder renommierte Gastkünstler aus ganz Europa und Kanada eingeladen: Irma Braat, Anastasia Dukhanina, Pekka Hepolutha, Andrew Judd, Bilgaip Koçista, Ann Larson-Dahlin, Antonin Passemard und Ilmari Rautio.

Obwohl die Räumlichkeiten des Gerhardt von Reutern-Hauses wegen der umfangreichen Renovierungsarbeiten nicht nutzbar sind, funktioniert die Organisation reibungslos.

Zentraler Ort der Begegnung ist ein großes Zelt im Hof neben der Kunsthalle. Dort wird gearbeitet geplaudert, gefachsimpelt und gemeinsam gegessen. Am Abend treffen sich die Künstler hier mit den Teilnehmern der Workshops und den meist ehrenamtlichen Helfer sowie Willingshäusern in geselliger Runde.

An jedem Nachmittag bieten je zwei der Gastkünstler Workshops an. Veranstaltungsorte sind das Zelt an der Kunsthalle, malerische Plätze in der Umgebung des Dorfes und sogar private Gärten.

Einer der Teilnehmer ist Börries Hahn aus Homberg/ Ohm, ein ehemaliger Filmarchitekt. Zusammen mit seiner Frau hatte er den Ort bei einem Besuch der Kunsthalle, des Museums Malerstübchen und bei einem „Bilderschwatz“ kennengelernt. „Ich nehme seit fünf Jahren an der Marburger Sommerakademie teil und fand das Konzept des Malersymposiums sehr spannend“, erklärt Börries Hahn. „Ich habe mich daher für fünf Workshops angemeldet und habe bereits in den ersten beiden Tagen von den Künstlern unzählige Anregungen bekommen und viel gelernt.“

Das Symposium sei „super gut organisiert, bemerkenswert“ berichtet er. Besonders schätze er den Austausch beim gemeinsamen Essen am Abend und die familiäre Atmosphäre.

Auch der Künstler Andrew Judd aus Toronto, Kanada, ist begeistert: „Ich habe im vergangenen Jahr überraschend eine Einladungsmail von Kurator Ben Kamili bekommen. Ich war etwas irritiert und habe erst einmal nachgeschaut wo Willingshausen überhaupt liegt. Inzwischen weiß ich das. Ich bin ja schon zum zweiten mal hier und bin sehr gern wiedergekommen. Es ist ein wunderschöner Ort.“

Schon bei seiner ersten Teilnahme habe er sich sehr willkommen gefühlt und es sei schön, unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ländern kennenzulernen, die gleichzeitig voneinander inspiriert seien. „Ich fühle mich sehr geehrt, als erster Nicht-Europäer seit unzähligen Jahren eingeladen worden zu sein“, sagt er.

Dabei hatte Andrew Judd keineswegs die weiteste Anreise. Kurz zuvor war er in Wien, schließlich in der Heimat seiner Frau, in Indien, bevor es in die Schwalm ging. Den weitesten Weg nahmen seine finnischen Maler-Kollegen Ilmari Rautio und Pekka Hepolutha auf sich. „Die beiden waren drei Tage lang unterwegs“, berichtet er.

Neben der eigenen Arbeit stehen in Willingshausen auch Workshops durch die Künstler auf dem Programm. „Sie sind eine schöne Möglichkeit, andere kunstinteressierte Menschen kennenzulernen und sie dabei zu unterstützen, sich künstlerisch weiter zu entwickeln“, ist Judd überzeugt.

Das Malersymposium sei eine großartige Idee, weil es den Künstlern die Möglichkeit gebe, einander zu treffen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren. Die Atmosphäre sei anregend, gleichzeitig entspannt und familiär, die Organisation sehr professionell und in dieser Form einzigartig.

Im Workshop für den Freitagnachmittag sind noch wenige Plätze frei. Interessenten können sich bei der Willingshausen Touristik Betriebsgesellschaft unter Tel. 0 66 97/ 14 18 anmelden. Ausgewählte Werke des Malersymposiums werden ab Samstag in einer Ausstellung in der Kunsthalle gezeigt. Die Schau läuft bis 20. August.

Ausstellungseröffnung am Samstag, 22. Juli, 16 Uhr, Kunsthalle Willingshausen, Schirmherrin ist Europaministerin Lucia Puttrich, die am Nachmittag im Malerdorf erwartet wird. (Jürgen Gemmerich)