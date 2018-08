Noch größer und schöner

+ © Decker Urige Hütte: Karola und Bernd Gundlach stehen in ihrer „Berghütte“ mitten im neuen Geschäft in der Bahnhofstraße 28 in Treysa. © Decker

Treysa. Am 30. August ist es soweit: Bernd Gundlach eröffnet in der Bahnhofstraße 28 in Treysa sein neues Ladengeschäft. Ab 15 Uhr freuen sich Karola und Bernd Gundlach gemeinsam mit ihrem Team auf viele neugierige Kunden, die Lust haben, den neuen, großen Verkaufsraum zu entdecken.