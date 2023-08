„Ist auch ein Sozialprojekt“: Bikepark und Pumptrack Neukirchen feiert ersten Geburtstag

Von: Eike Rustemeyer

Gewagter Sprung: Julian Kurz (18) übt seine Tricks im Bikepark und Pumptrack Neukirchen. Vor einem Jahr wurde die Anlage fertig. © Eike Rustemeyer

Der Bikepark und Pumptrack Neukirchen feiert seinen ersten Geburtstag.

Neukirchen – Rauf, runter, in die Kurve legen und dann der große Sprung: So drehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bikepark und Pumptrack in Neukirchen ihre Runden. Und wer schon Erfahrung hat und sicher mit seinem Zweirad umgehen kann, der setzt am Hügel auch schon mal zum Salto an. Am 20. August wird der Park ein Jahr alt und die Verantwortlichen der Abteilung Radsport planen anlässlich des Geburtstages eine Feier.

Die Idee: Alles begann im Jahr 2019, wie sich die Vorsitzende der Abteilung Radsport Katrin Damm erinnert. Ihr Sohn und seine Freunde fuhren viel Fahrrad, gerne auch mit Hindernissen. Aber überall, wo sie auftauchten, „wurden sie weggeschickt“, so Damm. Egal ob Supermarktparkplatz, Spielplatz oder andere öffentliche Plätze: „Irgendwer hat sich immer beschwert“, sagt sie. Deshalb habe sie seinerzeit ein Konzept für einen Bikepark ausgetüftelt und der Stadt vorgestellt.

Die nickte das Projekt ab und Damm sowie einige Helfer begannen eigenständig mit dem Bau, wie sie sagt. Standort sollte von Anfang an in Neukirchen sein. Dann kam es laut Damm jedoch zu einer unerwarteten Wendung: Inmitten der Bauarbeiten musste das Projekt gestoppt werden. Von Seiten der Behörden habe es neue Auflagen gegeben, die einen professionellen Bau mitsamt TÜV-Abnahme vorschrieben.

Katrin Damm, Vorsitzende der Abteilung Radsport, steht im neugebauten Kiosk „Die Bude“. © Rustemeyer, Eike

Die Finanzierung: Aber davon hat sie nicht abringen lassen. Sie initiierte eine Unterschriftensammlung und suchte nach weiteren Unterstützern – mit Erfolg. Über 300 Unterschriften seien zusammengekommen und die Lokalpolitik schaltete sich ein. Die Stadtverwaltung beantragte in diesem Zuge Unterstützung bei dem EU-LEADER-Förderprogramm. Leader bezuschusste letztlich den Park dann mit 177 000 Euro, insgesamt kostete er 280 000 Euro.

Eröffnung: Mit dem Bau beauftragt wurde das oberfränkische Unternehmen Radquartier, welches innerhalb weniger Wochen mit den Arbeiten fertig wurde. „Das war schon etwas witzig – da haben wir drei Jahre lang auf den Bikepark gewartet und innerhalb von drei Wochen war er dann fertig“, sagt Damm. Sie gründete außerdem einen Verein, der als Abteilung Radsport in den SC Neukirchen integriert wurde.

Am 23. August 2022 war es dann soweit: Der Pumptrack und Bikepark Neukirchen, der auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes des SC Neukirchen errichtet wurde, feierte Eröffnung. Der Park ist seither täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Neukirchen: Anziehungspunkt und Vorbild für die Jugendlichen sei vor allem der im Internet bekannte Tom Pfeiffer

Bilanz nach einem Jahr: Ein Jahr nach der Eröffnung zieht Katrin Damm eine „durchweg positive“ Bilanz. „Der Park wird super angenommen“, berichtet sie. An guten Tagen seien zwischen 50 und 60 Jugendliche da. „Da müssen wir auch schon mal den Verkehr regeln“, sagt Jasmin Mele, Vereinsmitglied. Viele würden auch einfach nur zum Zuschauen vorbeikommen. „Wir verstehen den Park nicht nur als Sportplatz, sondern auch als Sozialprojekt“, sagt Mele. Jungen Menschen zu ermöglichen, Zeit am oder auf dem Bikepark zu verbringen, würde ihnen eine Perspektive bieten.

Anziehungspunkt und Vorbild für die Jugendlichen sei vor allem der im Internet bekannte Tom Pfeiffer. Der 23-jährige Schwälmer, der auch an Shows und Wettbewerben teilnimmt, fährt und springt gelegentlich durch den Bikepark Neukirchen. Trainieren würde er zwar auf seiner eigenen Strecke in Treysa, Neukirchen sei aber „perfekt für eine entspannte Abendrunde“, sagt Pfeiffer. „Der Park ist super gebaut und eignet sich auf jeden Fall bestens für Anfänger“, fügt er hinzu.

Seit dem 1. Mai steht auf dem Gelände des Bikeparks außerdem ein Kiosk, den die Abteilung Radsport alleine gebaut hat, sagt Katrin Damm. Abwechselnd stünden Vereinsmitglieder seitdem hinter dem Tresen und verkauften Snacks und Getränke. „Das Geld fließt ausnahmslos in den Verein und kommt dem Park zu gute“, sagt Damm.

Spaß für Groß und Klein: Alle Altersklassen kommen in Neukirchens Bikepark zusammen. Im Hintergrund schlägt Tom Pfeiffer einen Salto. Der Park ist bei freiem Eintritt jeden Tag geöffnet. © Rustemeyer, Eike

Die Geburtstagsfeier: Für Sonntag, 20. August, plant die Abteilung Radsport ein Fest anlässlich des ersten Geburtstages auf dem Gelände des Bikeparks. Neben Speisen und Getränken soll es auch einen „Airbag“ geben, wobei es sich um ein großes Luftkissen handelt, das auch bei waghalsigen Sprüngen Verletzungsfreiheit gewährleisten soll. „Außerdem ist ein szenebekannter ,Special-Guest‘ geladen“, kündigt Damm an. Um wen es sich dabei handelt, soll allerdings eine Überraschung werden. (Eike Rustemeyer)

Rückfragen zum Bikepark an Katrin Damm, E-Mail: kdamm1@gmx.de