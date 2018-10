Jägerbataillon in Schwarzenborn verfügt über einen der modernsten Radpanzer der Welt

Gut getarnt: Beim Jägerbataillon 1 in Schwarzenborn sind die gepanzerten Boxer die größten Transportfahrzeuge. Besonderheit des Radpanzers ist der Aufbau mit Missionsmodulen und der hohe Schutz. Das Bild entstand 2016 bei einer Übung.

Um schnell von einem Punkt zum anderen zu kommen, verfügen die Soldaten des Jägerbataillons 1 in Schwarzenborn über verschiedene Fahrzeuge. Die meisten tragen Tiernamen.

Das gepanzerte Transportkraftfahrzeug (GTK) Boxer ist das größte Fahrzeug im Arsenal der Jägertruppe. Von der Bundeswehr wird der Radpanzer als Mutterschiff der Infanterie bezeichnet. Das Bataillon am Knüll soll einmal über 44 Boxer verfügen. Oberfeldwebel Friehe ist in Schwarzenborn Kommandant eines Boxers und hat uns den Radpanzer gemeinsam mit Presseoffizier Hauptmann Peter Lütticke erklärt.

+ Oberfeldwebel Friehe ist Kommandant eines Boxers © Matthias Haaß

Im Gegensatz zu seinem nach wie vor im Dienst befindlichen Vorgänger, dem Transportpanzer Fuchs, ist der Boxer modular. Das bedeutet, dass der hintere Aufbau des Fahrzeugs mit relativ geringem Aufwand gegen einen anderen ausgetauscht werden kann – im Prinzip wie bei einem Lego-Auto. Die Bundeswehr habe den Boxer zur Zeit mit Führungs-, Sanitäts- und Gruppenmissionsmodul im Bestand, erklärt der Presseoffizier. Laut Hersteller kann ein Modul innerhalb einer Stunde gewechselt werden.

+ Besonderheit des Radpanzers ist der Aufbau mit Missionsmodulen und der hohe Schutz. Das Bild entstand 2016 bei einer Übung. © Matthias Haaß

Der Radpanzer ist 33 Tonnen schwer und 80 Kilometer pro Stunde schnell. Wenn man den sogenannten Kampfschalter umlege, dann seien es sogar 103 Kilometer pro Stunde, erklärt Boxerkommandant Friehe: „Das ist aber nur im Ernstfall erlaubt.“

Bei den Jägern wird der Boxer in erster Linie zum Transport von Soldaten genutzt. Neben Fahrer, Kommandant und Schütze finden acht Infanteristen Platz. Mit knapp drei Metern Breite und acht Metern Länge sind die Ausmaße des über dreineinhalb Meter hohen Radpanzers beeindruckend. Die Größe des Boxers sei schon ein kleiner Nachteil, sagt Friehe schmunzelnd. Als Bewaffnung kann der Boxer entweder mit einem schweren Maschinengewehr oder einer Granatmaschinenwaffe ausgestattet werden.

Der Radpanzer gilt aktuell in seiner Klasse als das mit Abstand bestgeschützte Fahrzeug. Die Panzerung schütze gegen Minen, Infanteriemunition und Artilleriesplitter, erklärt Hauptmann Lütticke. Um bei einer Explosion unter dem Fahrzeug die Belastung so gering wie möglich zu halten, sind die Sitze der Soldaten an der Decke befestigt und die Gurte verfügen über Airbags. Bei einer Explosion kann alles im Panzer zum Geschoss werden. Damit Verpflegung, Ausrüstung und Waffen nicht umherfliegen habe daher alles seinen festen Platz, erklärt ein Oberstabsgefreiter: „Das zählt auch zum Minenschutz.“

+ Fernbedient: Das schwere Maschinengewehr ist in einer Waffenanlage montiert und wird von innen bedient. © Matthias Haaß

Die Soldaten sind mit dem Boxer zufrieden. Er ist schnell, gut geschützt und hat sich im Afghanistaneinsatz trotz seiner Größe bewährt. Der Boxer habe einen sehr hohen Einsatzwert, sind Friehe und Lütticke überzeugt.