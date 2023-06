2-Jähriger ist außer Lebensgefahr nach Badeunfall

In dem Nichtschwimmerbecken des Freibades Ziegenhain passierte der Badeunfall. © Denise Dörries

Ein Badeunfall ereignete sich am Sonntagabend im Freibad Ziegenhain. Ein 2-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen.

Ein 2-jähriger Badegast des Ziegenhainer Freibades trieb am Sonntagabend laut Angaben der Polizei eineinhalb Minuten lang unter Wasser im Nichtschwimmerbecken. Der Vater zog sein Kind aus dem Becken. Eine Besucherin des Bades, Krankenschwester in der Asklepios Klinik Schwalmstadt, reanimierte den Jungen vor Ort, bis die angeforderten Rettungskräfte eintrafen. Diese übernahmen die Reanimationsmaßnahmen. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kassler Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Montagmorgen wurde bekannt gegeben, dass sich der 2-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Die Polizei ermittelt nun mit Hilfe von Aufnahmen der Überwachungskameras den genauen Ablauf des Geschehens. Ein Verdacht auf strafbares Handeln liegt laut Polizei nicht vor.