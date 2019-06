Musik, Festzug und Lattchen

Ziegenhain. Die Salatkirmes blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1728 wird sie alljährlich 14 Tage nach Pfingsten in Ziegenhain gefeiert. ie geht auf den Versuch des Landgrafen Karl zurück, die Schwälmer Bauern für den Anbau der Kartoffel zu gewinnen.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Wir sind Schwalmstadt Er lud sie zu Kartoffeln, Salat und Bier nach Ziegenhain ein, um sie von der Genießbarkeit dieser neuen Frucht zu überzeugen. Wenn auch die Bauern von den Kartoffeln noch nicht überzeugt waren, schmeckte ihnen der Salat doch ausgezeichnet. Schließlich ließen sie sich auch für den Kartoffelanbau gewinnen. Zur Erinnerung an das fröhliche Salat-essen im Jahre 1728 feiert Ziegenhain bereits zum 291. Mal die Salatkirmes, die schon seit vielen Jahren eines der größten Heimat- und Trachtenfeste in Hessen ist.

Das Fest beginnt am Mittwoch mit der Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Pinhard sowie der Burschenschaftsvorsitzenden Annamaria Ebel und dem traditionellen Ansingen am Paradeplatz ab 19 Uhr. Am Donnerstag wird um 12 Uhr zum großen „Lattchessen“ eingeladen und die Fahrgeschäfte und Verkaufsbuden öffnen. Um 16.30 Uhr beginnt das „Ziegenhainer Entenrennen“. Attraktive Preise warten auf die Gewinner. Ab 21 Uhr lädt die Burschenschaft zur Discoparty ein. Der Freitag startet um 19 Uhr mit der Abholung des Magistrats. Für gute Laune sorgen die „Schwalmgranaten“ und die „Silver-Boys“. Der Samstag wird durch das Ständchenspielen im Stadtgebiet eingeläutet. Vor jedem Haus gibt es Musik nach Wunsch. Ab 14 Uhr beginnt das Kinderprogramm im Zelt mit Unterhaltung und einer Tombola für die Kleinsten. Abends spielt die Band „Schall und Rauch“.

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen startet der Sonntag unterm Festzelt. Der Festzug, in diesem Jahr unter dem Motto: „Die Schwalm, einfach malerisch!“ mit Hunderten Beteiligten und vielen Musikgruppen, startet um 14 Uhr. Ab 20 Uhr rocken „die Toten Ärzte“ das Festzelt.

Der Montag beginnt mit der Spritzenübung der Ziegenhainer Feuerwehr an der Carl-Bantzer-Schule. Ab 11.30 Uhr findet das berühmte Lattchen der Neubürger, die mit einem an den Arm gebundenen Salatkopf in die Luft geworfen und durch dieses Ritual in die Gemeinschaft der Ziegenhainer aufgenommen werden, statt. Mit einem Familientag und ganztägig ermäßigten Preisen starten die Attraktionen am Festplatz bereits am frühen Mittag. Mit der After Work Party klingt dann am Montagabend die 291. Ziegenhainer Salatkirmes aus. zcd