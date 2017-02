Unterstützung in jedem Lebensabschnitt

Kompetente Ansprechpartner: Stephanie Köhler (links) und Roswitha Fröhlich präsentieren in der Kaphingst Filiale in Schwalmstadt die farbenfrohen Dux.

Schwalmstadt. Bei Kaphingst gibt es etwas für die Gesundheit –und das für jedes Alter. Wer möchte nicht gesund sein? Die Frage nach der Gesundheit bekommt im Laufe eines Lebens immer andere Qualitäten.

Junge und gesundheitsbewusste Menschen stellen hohe Anforderungen an ihre körperliche Fitness und ihren „Body“. Mit den Jahren wächst das Interesse an geistiger Fitness und vor allem an dem Erhalt der Mobilität und Unabhängigkeit.

Jeder Lebensabschnitt hat seine Anforderung

Als Gesundheitsmarkt unterstützt Kaphingst jeden Lebensabschnitt in puncto Gesundheit. Stehen bei sportlichen Herausforderungen in jüngeren Jahren beispielsweise Bandagen oder Sporteinlagen im Vordergrund, sprechen die Vorteile eines ergonomischen Kopfkissens, eines modischen Kompressionsstrumpfs oder Wellnessprodukte eher ältere Menschen an.

Was machen bei Krankheit?

Kranksein möchte niemand. Tritt dieser Fall ein, sind Betroffene und deren Angehörige bei Kaphingst in den besten Händen. Besonders wenn es um den Erhalt der Mobilität und die Unabhängigkeit von Dritten geht. Hier muss guter Rat nicht teuer sein, wenn man auf die jahrelange Erfahrung der Kaphingst-Fachberater zurückgreifen kann.

Download PDF der Sonderseite RotkäppchenCard Eine Wohnumfeld-Beratung schafft schnell Klarheit, welche Rahmenbedingungen für den Betroffenen erfüllt sein müssen und welche Produkte diese Anforderungen sicherstellen. Dem Intimbereich Bad kommt hierbei eine große Bedeutung zu, da Menschen mit körperlichen Einschränkungen diese vier Wände am liebsten alleine aufsuchen, um sich zu pflegen. Duschhocker und Griffhalter sind erste und ganz unkomplizierte Maßnahmen, um unter anderem auch Sicherheit zu gewährleisten.

Mobil bis ins hohe Alter

Einkaufen, der Besuch bei Freunden, ein Ausflug mit der Familie, Kino oder Konzert – der Mobilität bis in hohe Alter sind heute keine Grenzen gesetzt. Die Benutzung eines Rollators ist so selbstverständlich geworden wie das Tragen einer Brille. Aber Selbstverständlichkeit funktioniert nur mit Fachberatung. Auch hier müssen Anforderungen an den Alltag mit den Betroffenen erörtert und das richtige Produkt ausgewählt werden. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich mit einem Rollator nur zwischen Küche und Wohnzimmer oder im Wald sowie auf unbefestigten Wegen bewegen möchte.

Die zehn Kaphingst Vorteile

Der herausragende Vorteil für Kaphingst-Kunden sind die Kaphingst-Hauspreise, die fair und marktgerecht kalkuliert sind. Bei vielen Produkten sparen Kunden bares Geld gegenüber den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Kaphingst-Produkte und -Dienstleistungen sind auch von zu Hause über www.kaphingst.de erhältlich. Und das mit tagesaktuellen Preisen und transparent.

Gegen eine Gebühr bekommen Kaphingst Kunden ihr Produkt nicht nur nach Hause geliefert, sondern bei Bedarf auch fachgerecht montiert. Und wenn einem alles nicht gefällt, besteht ein 14-tägiges Rückgaberecht.

Bei Kaphingst Kunde zu sein, bedeutet kompetent und freundlich beraten zu werden – und das zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. (pm/zmh)