Katharina und Heinrich Geisel feiern Eiserne Hochzeit

Inzwischen sind sie in Merzhausen zu Hause: Katharina (83) und Heinrich Geisel (88) feiern heute ihre Eiserne Hochzeit.

Merzhausen/Wasenberg – Seit 65 Jahren sind Katharina und Heinrich Geisel verheiratet. Das Paar kann heute die Eiserne Hochzeit feiern.

Sie lernten sich beim Tanz in den Mai 1956 in Wiera kennen, ihrem Heimatort. „Es war ein Zufall, dass ich überhaupt aus Wasenberg dahin gegangen bin. Mein Bruder musste mich erst dazu überreden“, erzählt Heinrich Geisel. Schon am Zweiten Weihnachtsfeiertag im selben Jahr verlobten sie sich.

Geheiratet wurde 1958. In Heinrichs Elternhaus in Wasenberg wurden drei Zimmer ausgeräumt, für 80 Gäste musste Platz geschaffen werden. Nach der Hochzeit zog die Braut zu ihrem Mann nach Wasenberg. Drei Töchter und ein Sohn bereicherten ihre Ehe. Sie schenkten den Jubilaren sieben Enkel und neun Urenkel.

Katharina und Heinrich Geisel an ihrem Hochzeitstag 65 Jahren vor der Kirche in Wasenberg. Repro: Philipp Knoch © Privat

Gottesdienst in der Kirche in Merzhausen

Katharina arbeitete zunächst in der Strumpffabrik in Neustadt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes kümmerte sie sich nur noch um den Haushalt. Heinrich lernte Landmaschinenschlosser. Als er ausgelernt hatte ging er für zwei Jahre nach Lüdenscheid, ehe er in Neustadt in der Strumpffabrik anfing. Da blieb er bis zu seiner Rente und war 18 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender.

Heinrichs große Leidenschaft ist schon von Kindesbeinen an die Kaninchenzucht. Besonders das Hermelin-Kaninchen hat es ihm angetan, mehrmals wurde er als Deutscher Meister und Hessenmeister prämiert. Seine Leidenschaft versuchte er den Enkeln und Urenkeln mitzugeben – die Kaninchenställe im Schuppen bewohnen nicht nur seine Kaninchen. In den Zuchtvereinen in Wasenberg und Wiera war er lange Zeit aktiv. Dazu ging er wie seine Frau gerne zum Gesangsverein.

Vor zehn Jahren zog das Ehepaar mit Sohn und Schwiegertochter von Wasenberg nach Merzhausen auf einen kleinen Hof, den der Sohn gekauft hatte. „Unsere Kinder besuchen uns regelmäßig“, sagt Katharina Geisel. Sie wohnen alle in der Schwalm, die Wege blieben kurz. Der familiäre Zusammenhalt ist dem Paar sehr wichtig. „Wenn man sich streitet, muss man sich spätestens wenn man zu Bett geht wieder vertragen“, erzählt sie.

Die Eiserne Hochzeit wollen die Jubilare mit einem Gottesdienst in der Kirche in Merzhausen feiern. Anschließend gibt es ein gemeinsames Essen mit Familie und Freunden. „Alle in der Familie sollen weiterhin so glücklich sein, und wir wollen noch lange zusammenbleiben“, wünscht sich der 88-Jährige, die 90 wolle er „noch vollmachen“. (Philipp Knoch)