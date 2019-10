Wer in nächster Zeit einen Neu- oder Umbau plant, sollte sich auch mit dem Klimawandel auseinandersetzten. Im Sommer werde es lange Dürreperioden und Starkregenereignisse geben.

„Die Witterungsbeanspruchung von Bauwerken und Infrastruktur wird sich erhöhen.“ Vor allem bei bestehenden Bauwerken und der Infrastruktur seien erhebliche Investitionen notwendig, so der Wetterdienst in einer Analyse

Die Einschätzung bestätigt auch der Guxhagener Bauunternehmer und Präsident des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen und Mitglied im Vorstand des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Frank Dittmar: „Mit Sicherheit werden die Baukosten steigen.“

Kurze Wege für Baumaterial und Arbeiter

CO2-neutrales Bauen, oder Recyclingbaustoffe seien Themen mit dem man sich beschäftigen müsse, meint Ditmar und sieht in Regionalität ein Lösungsansatz: „Das heißt kurze Wege für Baumaterial und Arbeiter.“

Extremwetter kann sich direkt auf Gebäudestrukturen auswirken. Kommt es beispielsweise durch lang anhaltende Trockenheit zu einem starken Absinken des Grundwasserspiegels, könne es zu Schrumpfungsprozessen im Boden und in Folge zu Wandrissen bis hin zur Gefährdung der Standfestigkeit der Fundamente kommen, sagt Andreas Walter.

„Des Weiteren bestehen steigende Anforderungen an die Schlag- und Bruchfestigkeit der verwendeten Baumaterialien, im Hinblick auf Sturm in Verbindung mit Hagel.“ Nicht nur Trockenheit ist ein Problem, auch zu viel Wasser. Man müsse Keller zukünftig ganz anders abdichten, um eine Überflutung zumindest zeitweise zu vermeiden, so Dittmar.

Seltenere Frostperioden führen zwar zu weniger Unterbrechungen (Schlechtwettertage) im Winter, längere Hitzeperioden im Sommer seien aber genauso hinderlich wie Eis und Schnee, erklärt Andreas Walter: „Man kann sich gut vorstellen, was es für einen Dachdecker bedeutet, bei über 40 Grad auf einem Dach zu arbeiten.“