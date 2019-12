Konzerte, Verlosungen und Shows locken heute und morgen nach Ziegenhain

Der Schwälmer Weihnachtsmarkt hat gestern begonnen. Noch heute und morgen ist also eine gute Gelegenheit, das adventliche Treiben zu genießen.

Zauberhaft und magisch soll es zugehen bei Auflage 34, das Programm entführt in die Welt der Zauberer und Magier.

Es gibt zahlreiche Konzerte in der Kirche, im Sternenzelt und im Freien, eine große Feuershow, Verlosungen, eine Weihnachtsbäckerei und den abschließenden Auftritt von Targe of Gordon Drums and Pipes sowie an allen Tagen Puppentheater.

Ziegenhainer Weihnachtsmarkt bietet Mitmachaktion

Neu in diesem Jahr ist die Mitmachaktion „1000 zauberhafte Schwälmer Weihnachtssteine“ zugunsten der HNA-Aktion Advent. Gut 600 wurden schon in der Schwalm-Touristik abgegeben, bis zum heutigen Samstag sollen es aber noch einmal deutlich mehr werden, so Janina Riebeling. Sie erwartet, dass die runde 1000 erreicht wird.

+ Hunderte Weihnachtssteine: Ideengeberin Janina Riebeling hofft, dass die 1000 voll wird. © Schwalm-Touristik

Beim Schwälmer Weihnachtsmarkt können weitere festlich verzierte, bis zu einer Faust große Steine bis heute Abend im Märchenzelt vorbeigebracht werden und auch bewundert werden.

Am morgigen Sonntag (15.12.) können die Weihnachtssteine dann ab Öffnung des Marktes um 11 Uhr im Märchenzelt gegen eine Spende für die HNA-Aktion Advent abgeholt werden, so lange der Vorrat reicht.

Weihnachtssteine-Tombola

Jeder Stein ist gleichzeitig ein Los. Es gibt über 150 Preise zu gewinnen, zum Beispiel Reisegutscheine, viele Gutscheine der Restaurants in der Schwalm und anderes mehr. Für die Kinder wurden Spielsachen als Gewinne zur Verfügung gestellt.

Die Weihnachtssteine-Tombola beginnt am Sonntag um 16 Uhr auf der großen Bühne. Viele Sofortgewinne können unmittelbar mitgenommen werden.

Die Steine darf man im Anschluss behalten, zu Weihnachten verschenken oder oder auch ausgelegen („auswildern“).

Wer bei der Tombola nicht vor Ort sein kann, kann den Preis in der kommenden Woche in der Schwalm-Touristik abholen. Die Nummern der Lose nicht abgeholter Preise werden unter www.schwaelmer-steine.de veröffentlicht.

Über das Spendenergebnis für die HNA-Aktion zugunsten benachteiligter Menschen und für mehr Bildungschancen für Kinder berichten wir in unserer Dienstagsausgabe.

Ersatzkonzert

Kurzfristig wurde Ersatz gefunden für das große Konzert am Samstagabend.

Weil „Woodwind & Steel“ krankheitsbedingt ausfällt, wurde im Hintergrund gewirbelt: Einspringen wird „Ballad Of Crows“, die, so die Marktleitung, der perfekte und mindestens gleichwertige Ersatz sei.

Das schottische Trio biete „akustisch handgemachte Musik mit honig-süßem mehrstimmigen Gesang“, gefühlvolle Balladen und schweißtreibende Tunes sowie virtuose Geige, Mandoline und begleitende Gitarre.

Das Konzert in der Stadtkirche beginnt am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Schlosskirche.

Die Karten für Woodwind & Steel behalten ihre Gültigkeit, es gibt noch welche an der Abendkasse und bei reservix.de.

schwaelmer-weihnachtsmarkt.de