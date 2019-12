Landcafé 1721 in Frankenhain: Neuer Treffpunkt im alten Fachwerk

Gemütliches Plätzchen mit Omas Möbeln: Auch Andreas Gringel, Freund und Berater der Familie Ziegeweid, freut sich schon riesig auf die Eröffnung des Landcafés in Frankenhain, heute öffnet es erstmals die Türen.

Jan Ziegeweid hat ein Herz für Fachwerk. Und jede Menge Mut. Den brauchte es nämlich, um eines der ältesten Häuser in Frankenhain zu kaufen und fachgerecht zu sanieren.

Nach zweijähriger Umbauphase eröffnet der 41-Jährige heute sein Landcafé in der Landgraf-Karl-Straße 24 – es trägt den zusätzlichen Titel 1721, der an das Baujahr des Hauses erinnern soll.

Eines der ältesten Häuser in Frankenhain wurde zwei Jahre renoviert.

Die Idee entstand schon vor einigen Jahren, als Ziegeweid den maroden Fachwerkkomplex kaufte und zunächst in Teilen zu Wohnungen sanierte. „Immer, wenn ich werkelte, kamen die älteren Leute aus dem Dorf zum Plaudern – es entwickelte sich ein Treffpunkt an der Baustelle.

Und der fehlt hier in Frankenhain einfach“, erzählt der im Hauptberuf tätige Maschinenbediener. Und so wuchs die Vision, den früheren Stall in ein Café umzuwandeln.

Viel Zeit und Muskelkraft beim Sanieren des Hauses

Viel Zeit und noch mehr Muskelkraft investierte Jan Ziegeweid gemeinsam mit Freunden in den Umbau des Kulturdenkmals. Viel Wissen um die Fachwerksanierung floss ein, die Fassade beispielsweise wurde schonend eisgestrahlt.

Den früheren Fruchtboden hat der Frankenhainer erhalten, eine Art Empore kreiert – auf der sollen es sich die Gäste künftig in Omas Polstermöbeln gemütlich machen. Allerhand Historie atmet das knapp 300 Jahre alte Gebäude – aus der Chronik weiß Jan Ziegeweid zu berichten, dass mehr als 200 Eichenbäume im Haus verbaut worden sind.

Hat aus dem alten Haus ein Schmuckstück gemacht: Inhaber Jan Ziegeweid (41).

Die komplette Familie steht hinter dem neuen Landcafé. Aber auch die Vereine seien begeistert, erzählt der 41-Jährige, der sicher ist, dass Frankenhain viel zu bieten hat. „Beispielsweise 20 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege – hier hat sich in den vergangenen Jahren jede Menge entwickelt“, bestätigt auch der Frankenhainer und frühere Gastronom Andreas Gringel (51), der Ziegeweid bei der Umsetzung des Betriebes zur Seite steht.

Saal für Geburtstagsfeiern ist in der Planung

Viel Hilfe gab es auch von René Gärtner. Das neue Café bietet Raum für etwa 20 Gäste, hinzu kommt die kleine Empore mit Couchgarnitur. Das Inventar hat Ziegeweid im Internet erstanden, dabei einige originelle Teile entdeckt, etwa die Lampen aus einem Industriebetrieb.

Klein, aber fein: Der Gastraum bietet 20 Gästen Platz, im Spitzboden soll bald ein Saal entstehen.

Für witzige Details hat der 41-Jährige Sinn: Die Wand etwa schmückt eine Art Fototapete – mit Fachwerk. Der Spitzboden ist noch im Ausbau: Hier plant Jan Ziegeweid einen Saal für Geburtstagsfeiern oder Ähnliches.