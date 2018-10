Landsenioren aus Merzhausen feiern Kreiserntedankfest

Merzhausen. Pfarrer Ingo Fulda lud zum Danksagen im Rahmen einer Andacht ein und Dagmar Thiel stellte in ihrem Festvortrag 170 Landsenioren den Apfel als Wunderfrucht vor.

Der Apfel als Wunderfrucht

„In Europa sind mehr als 20 000 Apfelsorten bekannt. Der Apfel liefert wichtige Vitamine, Mineralstoffe und kann den Verdauungstrakt reinigen“, so Thiel.

Sie empfahl den Apfel stets mit Schale zu verzehren, seien doch 70 Prozent der Vitamine in oder direkt unter der Schale zu finden. Alte Apfelsorten hätten meist einen höheren Vitamin-C-Gehalt als Neuzüchtungen. Zudem seien die alten Sorten durch ihren höheren Polyphenolgehalt für Allergiker besser verträglich.

Rückblick: Kreiserntedankfest der Landsenioren

„Als Kinder vom Land wissen wir, was es heißt, für eine gute Ernte Dank zu sagen“, meinte Theresa Schmidt von der Landjugend Ziegenhain, die am Sonntagnachmittag mit vier Landjugendmitstreitern zum Kreiserntedankfest der Landsenioren in die Antreffhalle gekommen war. Längst würden zwar viele Hofkinder beruflich nicht mehr in die Landwirtschaft gehen, dennoch sei das Bewusstsein für die Arbeiten auf Hof und Feld aber da. „Wenn in der Ernte jede helfende Hand gebraucht wird, sind wir da“, sagte Schmidt.

Bürgermeister Heinrich Vesper lobte die christliche Tradition des Danksagens, sei das Innehalten und Dankbarsein doch auch in der modernen Welt eine wichtige Tugend. „Wir sollten uns öfter auf das besinnen, was wir haben. Auch wenn wir ein sehr trockenes Jahr hatten, so hatten wir doch auch schon lange nicht mehr so viel Obst wie dieses Jahr“, so Vesper. Rainer Ochs zog im Namen des Kreisbauernverbandes eine gemischte Erntebilanz. Seit April habe es im Schwalm-Eder-Kreis nur einen einzigen flächendeckenden Regentag gegeben, so dass in der Summe deutlich weniger geerntet wurde. Während der Nordkreis bei Raps und Getreide noch eine durchschnittliche Ernte habe einfahren können, hätten die Bauern im Knüll und in der Schwalm deutliche Einbußen zu verzeichnen. Auch die Erträge von Mais, Rüben, Kohl und Kartoffeln lägen deutlich unter dem Durchschnitt.

Als größtes Problem sah Ochs jedoch den Futtermangel bei den Haltern von Rindern, Pferden und Schafen. „Wir haben zwar eine Futterbörse eingerichtet, doch wo nichts wächst, kann auch nichts getauscht werden“, so Ochs. Die Not der Bauern zeige sich auch in der Nachfrage nach Rübenschnitzeln. Die Zuckerfabrik in Wabern könne die hohe Nachfrage längst nicht mehr bedienen. Die vom Bund angestoßenen finanziellen Hilfen zögen in den nächsten Monaten wohl ein hohes verwaltungstechnisches Prüfverfahren nach sich und längst sei auch noch nicht klar, ob es nicht zu einer Ungleichbehandlung zwischen Familienbetrieben und Personengesellschaften käme. „Als Bauernverband setzen wir uns für gleiche Bedingungen für alle ein“, machte Ochs deutlich, der sich auch für eine gemeinsame europäische Agrarpolitik aussprach. In seinen Augen ist es nicht sinnvoll, wenn jedes Land oder gar Bundesland andere Maßstäbe setze.

Eine weitere Gefahr sei die drohende Schweinepest, die über die modernen Transportwege inzwischen Belgien erreicht habe. „Ein Ausbruch der Schweinepest in Deutschland wird dramatische wirtschaftliche Folgen für die Landwirte haben“, prophezeite Ochs.