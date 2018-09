Bouffier in Oberaula: CDU-Vorsitzender auf Wahlkampftour

Bouffier nennt AfD eine Gefahr fürs Land

Heimspiel: Beim Wahlkampfauftritt in Oberaula hatte Ministerpräsident Volker Bouffier keine Berührungsängste. Gut 200 Besucher wollten am Mittwochabend die Rede des hessischen CDU-Vorsitzenden hören.

Oberaula. In vier Wochen ist in Hessen Landtagswahl und der Wahlkampf geht in seine heiße Phase. Auf seiner Tour durch Hessen machte Volker Bouffier am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Frau Ursula Station in Oberaula.