Landwirt findet vergiftete Rinder tot auf der Weide in Oberaula 

Oberaula. Der Tod von zwei Rindern sorgt in Oberaula für Empörung. Die Tiere wurden Anfang der Woche von einem Landwirt auf ihrer Weide gefunden. Die Todesursache: Eibenabfall.

Das erste Tier verendete bereits am späten Samstagnachmittag, das zweite am Montag. Als er die Tiere fand, seien sie bereits tot gewesen, sagte Eigentümers Markus Klippert (59): „Wir schauen täglich mehrmals nach den Tieren. Als ich am Samstagmittag mit meiner Frau das Wasserfass getauscht habe, war noch alles in Ordnung.“ Am Samstagabend fand er dann eins der fünf Tiere auf der Weide leblos vor, das zweite Opfer am Montagmorgen. Wie das erste habe es aufgebläht auf der Weide gelegen, so Klippert: „Das geht einem so nahe.“

Zuerst habe er keinen Rückschluss auf eine Ursache ziehen können. Erst bei dem zweiten Todesfall fand Klippert dann Reste von Eibe am Rand der Weide. Ein Tierarzt habe ihm den Verdacht der Eibenvergiftung bestätigt und er habe sich umgehend mit der Polizei und der Gemeinde in Verbindung gesetzt, betont der 59-Jährige.

Die beiden toten Rinder wurden Montagmittag von einer Fachfirma zur Tierkörperbeseitigung abgeholt. Der finanzielle Schaden beträgt laut Klippert gut 800 Euro. Schlimmer ist für den Landwirt der emotionale Verlust. Wie alle seine Tiere hatten auch die beiden Rinder mit Lina und Lieschen Namen. „Das Vieh ist unser ein und alles.“

Oberaulas Bürgermeister Klaus Wagner ist über den Vorfall empört, es handele sich um eine „Riesensauerei“, so der Verwaltungschef gegenüber der HNA. Obwohl man seit Jahren eine Annahmestelle für Grünabfälle unterhalte, gebe es immer wieder Menschen, die Gartenabfälle illegal entsorgen. „Das darf so nicht bleiben und wir müssen die Verursacher ermitteln und zur Rechenschaft ziehen.“

Zierstrauch ist höchst giftig

Bei der Eibe sind Nadeln, Früchte und Holz für Mensch und Tier höchst giftig.

Bereits 100 bis 200 Gramm Eibennadeln können ein Pferd töten, bei einem ausgewachsenen Schwein wirken schon 75 Gramm letal, warnt die Gemeinde Oberaula in ihrer Pressemitteilung und bezieht sich dabei auf den Bauernverband.

Auch Rinder und Schafe seien immer wieder Opfer. Bei Rindern lösen 500 Kilogramm bis fünf Kilo Eibennadeln Vergiftungssymptome aus. Alle Teile der Eibe sind giftig, besonders hoch ist die Giftkonzentration in älteren Nadeln. Der gefährlichste Giftstoff in der Eibe ist das Taxin B, ein Stoff, der zu Atemlähmung in Verbindung mit Herzstillstand führen kann.

Die Therapiemöglichkeiten sind gering, da Tiere die tödliche Dosis an Nadeln und Zweigen oft auf einmal fressen.