Ab 31.01.2020 im Burg-Theater in Treysa: Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Als der Rennfahrer Caroll Shelby von seinem Arzt verboten bekommt, weiterhin Autorennen zu fahren, entscheidet er sich, die Seiten zu wechseln.

Als Sportwagenhersteller ist er nun hinter den Kulissen verantwortlich, das Steuer überlässt er anderen Fahrern. Sein bester Mann ist dabei Ken Miles. Wie kein anderer kann er ein Rennen lesen und mit seinem Auto auf der Strecke eins werden. Doch Ken Miles ist ein Heißsporn und ein Sturkopf. Kaum jemand will mit ihm arbeiten.

Doch dann wittert der Magnat Henry Ford II. eine Chance. Er will ins Rennfahrgeschäft einsteigen und somit seine Geschäfte, die in den letzten Jahren stagnieren, wieder auf Kurs bringen. Doch der Markt der Rennautos wird beherrscht von Ferrari. Keiner glaubt, dass deren Wagen je zu schlagen sind. Keiner bis auf Shelby und Miles. Sie überzeugen Ford davon, bei ihnen einzusteigen. Und setzen alles daran, 1966 beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen. Um es zu gewinnen.

LE MANS 66 – GEGEN JEDE CHANCE von James Mangold erzählt auf packende Weise von zwei Männern, die gegen jede Logik und realistische Erfolgsaussicht gemeinsam für ein Ziel kämpfen.

Dass man als Zuschauer trotz all der Unwägbarkeiten, die immer wieder auftauchen, bis zum Schluss an das Erreichen des Ziels glauben kann und voller Spannung der Geschichte folgt, liegt auch an der exzellenten Darstellerleistung von Matt Damon als Shelby und Christian Bale als Ken Miles. Wie eine aufbrausende Naturgewalt sprüht Bale vor Energie. Eine Energie, die von Matt Damon mit großer Ruhe geerdet wird. Mangold inszeniert die Autorennen als adrenalinberstende Highlights, die Kamera scheint auf die Autos zuzurasen, dazu eine Montage mit exaktem Timing und eine Soundkulisse, die die Rennpiste für den Zuschauer körperlich erlebbar macht. Das Zusammenspiel von Digital Effects und einer bis ins Detail historisch stimmigen Kulisse und Ausstattung machen die Vision der Reise zum Autorennen nach Le Mans perfekt.

Der von der Deutschen Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat „Wertvoll“ ausgezeichnete Film wird in Schwalmstadt-Treysa im Kino Burg-Theater ab dem 31. Januar 2020 präsentiert, die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. (Pressetext: FBW)