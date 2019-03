Busfahrer in Marburg mit Reizgas attackiert - Angreifer ruft rechte Parole

Marburg. Ein Busfahrer wurde am Donnerstag in Marburg mit Reizgas attackiert. Der 34-jährige steuerte seinen Bus zum Zeitpunkt des Angriffs gegen 6.35 Uhr auf der Bahnhofstraße Richtung Innenstadt, berichtet die Polizei.

Der Täter hatte sich direkt hinter den Fahrer gesetzt und, teilweise unverständlich, auf ihn eingeredet. Kurz bevor er an der Haltestelle Deutschhausstraße ausstieg, sprühte der Unbekannte dem 34-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, schrie eine rechtsradikale Parole und flüchtete.

Nach der Behandlung im Rettungswagen wurde der Fahrer in die Uni-Klinik gebracht. Es handelt sich um einen Deutschen mit Migrationshintergrund. Die Ermittler schließen einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nun dringend nach den Fahrgästen aus dem Bus, da sie als Zeugen in Betracht kommen. Der Bus war zum Zeitpunkt des Angriffs mit einzelnen Fahrgästen besetzt. Nach Angaben des Opfers war der mutmaßliche Täter an der Haltestelle in Höhe Robert-Koch-Straße zugestiegen.

Busfahrer in Marburg attackiert: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Nach der Tat flüchtete er zu Fuß in grobe Richtung Ketzerbach. Er wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen, längeren Jacke, einem hellblauen Hemd, einer grauen Jeans sowie dunklen Halbschuhen.

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei ruft Fahrgäste auf, sich als Zeugen zu melden. Zudem erhoffen sich die Ermittler anhand der Personenbeschreibung Hinweise auf den Tatverdächtigen. Weiterhin prüfen die Ermittlungsbehörden, ob ein Tatzusammenhang mit einem Graffiti an der Außenwand des Parkhauses am Pilgrimstein besteht. Hier sprühten zwei Männer vor dem Geschehen im Bus eine Parole ohne politischen Bezug auf und flüchteten in Richtung "Alter Botanischer Garten".

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.