Marktplatz: König Heinrich VIII. und seine Frauen

"Mein Vater war ein leidenschaftlicher Sammler“, erzählt Ulrike Schlanke aus Schrecksbach. „Er sammelte Krüge, Münzen und vieles Anderes.“

Anfang der 80er Jahre erstand er in England drei sogenannte Charakter-Kopf-Krüge der englischen Porzellan- und Keramikmanufaktur Royal Doulton. „Wir waren damals oft in England, weil die Schwester meiner Mutter einen Engländer geheiratet hatte und in Sussex lebte“, sagt Schlanke. Eines Tages habe ihre Tante ihren Vater auf die originellen Kopf-Krüge hingewiesen. Der Vater sei so angetan gewesen, dass er die Krüge von Heinrich VIII., Anne Boleyn und Anne of Cleves (Anne von Kleve) sofort gekauft habe.

Als ihr Vater vor fünf Jahren starb, erbte Ulrike Schlanke unter anderem seine gesammelten Schätze und vergaß sie fast ein bisschen. Vor wenigen Wochen lasen sie und ihr Mann einen Roman, der im 16. Jahrhundert spielt. „Wir interessieren uns sehr für das Mittelalter und in dem Roman spielte Anne Boleyn eine Rolle“, so Schlanke. Da habe sie gesagt: „Die steht doch bei uns im Schrank.“ Das war für sie der Anlass, die drei Kopf-Krüge zum Verkauf anzubieten. „Es ist doch viel zu schade, dass sie bei uns nur ein Schrankdasein fristen, dafür sind sie einfach zu originell“, findet Schlanke. Deswegen hat sie sich entschieden, die Krüge zum Verkauf anzubieten.

Der erste Krug zeigt das Abbild Heinrich des VIII. Er wurde 1975 hergestellt, ist handbemalt und hat eine glänzende Überglasur. Das Design stammt von Eric Griffiths. Ein herausragendes Merkmal der Krüge sind die Henkel. Bei Heinrich dem VIII. ist es ein grauer Turm, bei Anne Boleyn ist es eine Axt. Kenner der englischen Geschichte wissen, dass Heinrich VIII. seine zweite Ehefrau köpfen ließ. Der Charakter-Krug von Anne Boleyn stammt ebenfalls aus dem Jahr 1975 und ist auch handbemalt.

Der dritte Krug, der verkauft werden soll, stellt Anne of Cleves, eigentlich Anna von Kleve, dar. Sie war die vierte von insgesamt sechs Gemahlinnen des englischen Königs Heinrich VIII. und die erste deutsche Königin Englands. Doch nach nur sechs Monaten Ehedauer ließ sich das Paar wieder scheiden. Dieser Krug ist aus dem Jahr 1979, der Griff ist ein Pferd.

Alle drei Charakter-Kopf-Krüge sind in einem ausgezeichneten Zustand. Sie eignen sich hervorragend als Geschenk für Liebhaber der englischen Geschichte oder als Ausstellungsstück im eigenen Wohnzimmer. „Ich hätte gern für jeden Krug 170 Euro, alle drei zusammen würde ich für 450 Euro Verhandlungsbasis abgeben“, sagt Ulrike Schlanke. Und falls ein ebenso leidenschaftlicher Krug-Sammler der Käufer sein sollte, hat sie auch noch andere Schätze im Keller. „Ich habe noch mindestens 80 weitere Figuren-, Glas- und Deckelkrüge“, so Schlanke. Sie sei gerne bereit, dem Interessenten auch ihre anderen Schätze zu zeigen und auch – bei Bedarf – zu verkaufen. (zcd)