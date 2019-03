Mehr Badeunfälle im Kreis: Männer sind Risikogruppe

Auch wenn im Schwalm-Eder-Kreis die Zahl der bei Wasserunfällen Ertrunkenen im Gegensatz zum Bundestrend bislang nicht angestiegen ist, verfolgt die DLRG die Zunahme von Badeunfällen aufmerksam.

Die Zahl der Badeunfälle im Schwalm-Eder-Kreis nimmt zu. Das belegt eine Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Für 2018 gibt es zwar noch keine genauen Angaben, aber allein von 2016 bis 2017 stiegen die Einsatzzahlen der Wasserretter erheblich von 65 auf 84. Der Trend habe sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt, so DLRG-Bezirksleiter Jürgen Elborg.

Tote gab es im Schwalm-Eder-Kreis bei Wasserunfällen 2018 nicht zu beklagen. Damit steht der Landkreis gegen den Bundestrend. Wie die DLRG mitteilt, ertranken voriges Jahr in Deutschland 504 Menschen. Zum Vergleich: 2017 gab es 404 Tote. Tödlich verlaufene Wasserunfälle seien der Leitstelle zuletzt 2014 und 2016 gemeldet worden, erläuterte Kreispressesprecher Stefan Bürger.

2016 habe es sich dabei um den tragischen Unglücksfall von Seigertshausen gehandelt, erklärte Bürger mit Blick auf den Ertrinkungstod der drei Kinder im örtlichen Teich. Da es immer mehr Nichtschwimmer gebe, nehmen Badeunfälle auch künftig zu, erklärte Elborg. Immer häufiger liege die Ursache auch in der Missachtung von Regeln und Warnhinweisen. Im Sommer seien die Leute überall hingegangen, wo Wasser ist – auch in Gewässer ohne Badeaufsicht, kritisiert der DLRG-Bezirksleiter. Zudem hat laut Elborg „Schwimmunterricht nicht mehr denselben Stellenwert wie vor 20 Jahren“.

Immer weniger Kinder lernen schwimmen

Dass nicht mehr jedes Kind schwimmen kann, stellen viele Aufsichtskräfte in den Bädern fest. Während es früher in einer Schulklasse im Durchschnitt einen Nichtschwimmer gegeben habe, seien es heute spürbar mehr, sagt etwa Macro Faßbender, Betriebsleiter im Europabad Treysa. Eine Beobachtung, die sein Kollege Matthias Falz vom Borkener Hallenbad bestätigt. „Eltern müssen Kindern die Notwendigkeit vorleben“, betont Falz und kritisiert den Trend zum Spaßbad: „Dort muss man nicht unbedingt schwimmen können.“

Arglosigkeit in Verbindung mit einer merklich abnehmenden Schwimmfähigkeit führe oft zu Unfällen an und im Wasser, weiß der Bezirksvorsitzender der DLRG Jürgen Elborg: „Das beobachten wir seit längerer Zeit.“

Dies sei besonders bei jungen Männern festzustellen, welche laut einer Statistik deutschlandweit rund 80 Prozent der Ertrunkenen ausmache, so Elborg weiter. Die meisten Unfälle passieren an Gewässern ohne Badeaufsicht.

Eine weitere Risikogruppe stellen Geflüchtete dar. Familien mit Kindern, besonders aus anderen Kulturkreisen, hätten oft keine Vorkenntnisse im Bereich Schwimmen, erklärte Kreispressesprecher Stephan Bürger: „Zudem hat sich das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen geändert, sodass der sommerliche Besuch im Freibad keine Selbstverständlichkeit mehr ist.“

Oft halten sich Menschen nicht an Warnhinweise

Selbst an kontrollierten Badestellen würden sich die Menschen oft nicht an Warnhinweise halten, kritisiert der Bezirksleiter: „Die Leute denken, sie würden sowieso gerettet – das ist mittlerweile so ein Anspruchsdenken in der Bevölkerung.“ Was viele nicht wissen: Für die Wasserrettung auf öffentlichen Gewässern wie Flüsse oder Seen sind im Kreis in der Regel die Feuerwehren zuständig. Aktuell halten die Brandschützer für den Ernstfall zehn Boote bereit.

Glücklicherweise kommt es nicht oft zu Einsätzen. Noch liege die Schwimmfähigkeit der Menschen auf einem sehr hohen Niveau, sagte Elborg und und erinnert an das Jahr 1921 wo es deutschlandweit rund 8000 Tote gab: „Vergleicht man das mit den 504 Ertrunkenen in 2018, hatte unsere Arbeit also Wirkung. Es auf diesem Niveau zu halten ist aber nicht einfach.“

Die Sorge ist nachvollziehbar: Nach Angaben der DLRG sind 60 Prozent der Grundschüler keine sichern Schwimmer. Eine Beobachtung, die auch Schwimmmeister Kreis bestätigen.

Hoher Investitionsbedarf in Schwimmbädern

Der flächendeckende Zugang zu Schwimmbädern sei daher ein wesentlicher Baustein zum Schwimmerhalt, ist Jürgen Elborg überzeugt. Nur wer Zugang zu einem richtigen Frei- oder Hallenbad mit Bahnen und Sprungmöglichkeit habe, könne auch Schwimmen lernen, so der 64-Jährige.

Die Forderung ist begründet: Noch gibt es im Landkreis zwanzig Frei- und neun Hallenbäder. Wie Kreispressesprecher Stephan Bürger informiert, bestehe aber allein bei den vierzehn Bädern, die sich für das hessische Schwimmbadinvestitionsprogramm (SWIM) beworben haben, ein Gesamtinvestitionsbedarf von 21,5 Millionen Euro.