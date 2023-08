Mehr Platz für Strom aus Sonnenlicht: Immer mehr Solaranlagen in der Schwalm

Von: Celine Kühn

Über einen Hektar groß ist der Schwalmstädter Solarpark der Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll im früheren Munitionsdepot zwischen Allendorf und Rörshain. © Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll

Die Zahl der Solaranlagen in der Region steigt. Immer häufiger stehen diese auch auf landwirtschaftlichen Flächen.

Schwalm – Solaranlagen werden immer prominenter im Schwälmer Landschaftsbild. Häufig werden hierfür landwirtschaftliche Flächen bebaut, das unterliegt einem speziellen Genehmigungsverfahren und ist nicht ohne Weiteres möglich.

Für solche Anlagen bedarf es zum Einen eines Bauantrags an die Kommune, das Gemeindeparlament muss zustimmen. Das Regierungspräsidium ist als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen und gibt eine fachliche Stellungnahme ab.

„Diese sei jedoch noch nicht mit einer Genehmigung gleichzusetzen“, so Hendrik Kalvelage, Pressesprecher des Regierungspräsidiums (RP) Kassel. Nicht alle Freiflächenfotovoltaikanlagen müssen vom RP abgesegnet werden, doch gerade bei landwirtschaftlichen Flächen werde der Einzelfall geprüft, so Kalvelage.

Ausschlaggebend ist der Messwert der Bodenwertigkeit. Hochwertige landschaftliche Flächen mit einer hohen durchschnittlichen Ertragsmesszahl kommen für die anderweitige Bebauung nicht in Frage. Landwirtschaftliche Flächen mit geringer Bodenwertigkeit hingegen bieten sich für eine Bebauung mit Solaranlagen durchaus an.

„Wir würden ungern wertvolles Ackerland aufgeben, deswegen richten wir uns nach der Bodenwertigkeit“, erklärt etwa Frielendorfs Bürgermeister Jens Nöll. Trotzdem betrachtet der Hessische Bauernverband die vermehrte Bebauung von Flächen kritisch: „Es sollte vorrangig Brach- und Unland genutzt werden“, so der Verband in einer Stellungnahme. Wir stellen hier einige größere Projekte im Bestand, im Bau und in Planung vor.

Das sagt der Hessische Bauernverband Der Hessische Verband (HBV) bekennt sich laut eigener Aussage durchaus zum Ausbau erneuerbarer Energien und lehne das Bauen von Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen grundsätzlich nicht ab. Die Ressource Boden sei jedoch ein knappes Gut, welches für den Anbau von regionalen Lebens- und Futtermitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen gebraucht werde. Daher fordert der HBV, dass die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen auf diesen Flächen Vorrang haben muss. Die Politik solle lieber den Ausbau von nicht-flächenintensiven Anlagen, wie Dach-Fotovoltaik, fördern. Weiterhin fordert der HBV ein umfangreicheres Genehmigungsverfahren und Regelungen, um einen ungezügelten Ausbau zu bremsen. Der Verband wünsche sich weiterhin, dass die Landwirte vor Ort in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Es sollte vorrangig nicht nutzbares Land bebaut werden, die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen wird von dem Verband kritisch gesehen.

Schwalmstadt

Bereits im Herbst 2012 wurde in Treysa ein Solarpark von der Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll eG am Harthberg gebaut. Die Fläche hat die Genossenschaft von der Stadt Schwalmstadt gepachtet. Die Anlage erzeugt pro Jahr etwa 1,4 Millionen kWh Strom, das entspricht ungefähr dem Verbrauch von 500 Haushalten.

Ein weiteres Projekt hat die Energiegenossenschaft in Arbeit. Auf dem Gelände des früheren Munitionslagers Schwalmstadt-Allendorf entsteht ein 1,1 Hektar großer Solarpark. Die Fläche ist ebenfalls von der Stadt gepachtet. Die Anlage ist fertig errichtet, kann aber aufgrund von Lieferungsverzögerungen der Trafostation laut der Energiegenossenschaft erst demnächst in Betrieb gehen. Der Solarpark soll mit einer jährlichen Leistung von 2,2 Millionen Megawatt den Strombedarf von 650 Haushalten decken können.

Kein CO², Ruß und Feinstaub Erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sind unerschöpfliche Quellen, wie die Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll eG hervorhebt, es entstehe durch sie kein CO², Hauptursache des Klimawandels. Die Anlagen geben weder Ruß noch Feinstaub ab. Da sich die Solarparks der Energiegenossenschaft auf früherem militärischem Gelände befinden, würden hier auch keine landwirtschaftlichen Flächen bebaut. Im Solarpark Allendorf wird die Fläche durch Schafe beweidet, um den Aufwuchs kurz zu halten. Sogenannte Konversionsflächen, also Flächen, die früher anderweitig genutzt wurden, können laut Hessischem Bauernverband problemlos zum Erbauen von Solaranlagen genutzt werden.

Frielendorf

Weitere Vorhaben in der näheren Region sind bewilligt. So sollen in den Frielendorfer Ortsteilen Spieskappel und Todenhausen solche Solaranlagen entstehen. Hier bebauen zwei Privatpersonen ihr Land, wie Frielendorfs Bürgermeister Jens Nöll mitteilte. Die Fläche der beiden Vorhaben beträgt jeweils 1,3 Hektar, das entspricht etwa 1,8 Fußballfeldern pro Bauplan.

Da es private Projekte sind, gibt es keine detaillierteren Informationen.

Schrecksbach

Im Schrecksbächer Ortsteil Holzburg plant die Buß Solar GmbH mit Sitz in Borken, Nordrhein-Westfalen, einen Solarpark. Jährlich soll die 10 Hektar große Anlage 6 Millionen kWh Strom erzeugen, das entspricht dem Verbrauch von 3 000 Haushalten. In zwei Jahren soll das Projekt fertig gebaut sein.

Das Projekt wurde laut Bürgermeister Andreas Schultheis durch die Gemeindevertretung befürwortet. Das Unternehmen sei laut eigener Aussage aktuell im Austausch mit drei weiteren Grundstückseigentümern, sodass der Solarpark möglicherweise auf 13 Hektar anwachsen könnte.

Neukirchen

Auch in Neukirchen entsteht ein Solarparkprojekt. Genauere Angaben zum Bau, den Abmaßen und der erwarteten Leistung gab es auf Anfragen unserer Zeitung nicht, weder von der Sonnenhain GbR noch von der Stadt.