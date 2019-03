Mit dem Fahrrad zum Pressetermin

Fotografieren, Schreiben und immer wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen: Als freier Mitarbeiter bei der HNA gibt es einiges zu erleben. Wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Regina Ziegler-Dörhöfer berichtet von ihrer Arbeit.

Besonders reizvoll an der Tätigkeit als freie HNA-Mitarbeiterin seien die Menschen hinter den Geschichten, antwortet Regina Ziegler-Dörhöfer auf die Frage nach ihrer Motivation: „Zeitung habe ich immer gemacht. Man bekommt unglaublich viel Kontakt, kommt viel rum und kann hinter die Kulissen schauen.“

Sie sei aber keine Sensationsjournalistin und mache bei ihrer Arbeit als freie HNA-Mitarbeiterin keine Unterschiede zwischen Prominenten und den sogenannten kleinen Leuten, betont die 37-Jährige: „Wichtig ist es, erst einmal Vertrauen zu gewinnen.“

Bereits seit 22 Jahren schreibt und fotografiert die heute 39-jährige Südhessin für verschiedene Zeitungen.

Mit 17 habe sie an ihrer Schule am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen und von 1003 Teilnehmern den dritten Platz erreicht, erinnert sich Ziegler-Dörhöfer: „Ein Redakteur vom Rüsselsheimer Echo sprach mich an und sagte: Wenn Du so etwas kannst, dann kannst Du auch bei uns schreiben. So entstand mein erster Kontakt zur Zeitung.“

Zum ersten Termin bei einen Schäferhundeverein ging es mit dem Fahrrad, später mit dem Kleinwagen. Eigentlich noch gar nicht so lange her, aber für die junge Generation wohl beinahe unglaublich: Die Schwarz-Weiß-Bilder für die Zeitung machte Ziegler-Dörhöfer mit einer analogen Kamera und entwickelte die Negative in einem improvisierten Fotolabor in der Küche. Oft trockneten die Negative dann im Auto auf der Fahrt in die Redaktion, erzählt die freie Mitarbeiterin und muss lachen. Der Wechsel auf digitale Technik sei schon eine Erleichterung gewesen, sagt die Mutter von drei Kindern: „Meine erste Digitalkamera, eine Olympus, habe ich noch immer als Erinnerungsstück.“

Neben dem Rüsselsheimer Echo arbeitete die 37-Jährige auch für das Höchster Kreisblatt und zehn Jahre lang für die Flörsheimer Zeitung. 2017 zog Ziegler-Dörhöfer der Liebe wegen nach Allendorf-Landsburg in den Schwalm-Eder-Kreis und bewirtschaftet gemeinsam mit Mann und Familie einen Bauernhof mit dreißig Milchkühen, Ackerbau. Fleisch wird direkt vermarktet. „Einen Hang zur Landwirtschaft hatte ich schon immer“, sagt die 37-Jährige mit einem Lächeln.

Bereits kurz nach dem Umzug stellte sich die leidenschaftliche Lokaljournalistin in der HNA-Lokalredaktion in Schwalmstadt vor. Landwirtschaft und freie Mitarbeit bei der Zeitung könne man gut miteinander vereinbaren, findet Regina Ziegler-Dörhöfer: „Es ist schön, wenn man seinen Arbeitsplatz zu Hause hat. “

Wer als freier Mitarbeiter für eine Zeitung schreiben wolle, sollte flexibel sein und die Fähigkeit besitzen eigenverantwortliche zu Arbeiten, rät die Allendorferin möglichen Interessenten.

Und auch wenn allgemein die Skepsis gegenüber der Presse und aktuell die Datenschutzgrundverordnung manches schwieriger machen würde, sei die Arbeit nach wie vor sehr interessant, ist Regina Ziegler-Dörhöfer überzeugt und fügt an: „Ich finde es ganz toll, wenn es eine Rückmeldung gibt.“