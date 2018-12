Musikalische Einstimmung auf den Advent in der Klosterkirche Spieskappel 

Zauberhaftes Duett: Carina Kranz und Armin Honisch sangen sich beim Konzert in der Klosterkirche von Spieskappel in die Herzen der Zuhörer. Begleitet wurden die beiden von der Band „Happy-Sound-Orchestra“ aus Neustadt.

Spieskappel. Caviar-Music stimmten in der Klosterkirche Spieskappel mit ihrem Konzertprogramm auf den Advent ein.

Was für eine Begrüßung – die Klosterkirche in lila, grün und gelb farbenes Neonlicht getaucht, auf den Bänken ein Schokoladen-Weihnachtsmann für jeden Besucher, die Frielendorfer Feuerwehr zur Sicherheit vor Ort. Keine Frage – Carina Kranz, in glitzernde Abendrobe gekleidet, und Armin Honisch verzauberten ihre Gäste und stimmten sie auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

„Caviar-Music“, begleitet vom „Happy-Sound-Orchestra“ Neustadt unter der Leitung von Harald Kraehe, begeisterte nach dem Auftakt im vergangenen Jahr in Loshausen auch mit der zweiten Auflage ihres Konzertprogramms „Es werde Licht“.

„Heute Abend können sie lachen, weinen, singen – was sie möchten“, so Honisch zu den 400 Gästen in der Klosterkirche Spieskappel – „Kopf aus und Herz auf“. Das musste der Vollblutmusiker aus Seigertshausen, der schon als Achtjähriger auf der Bühne stand und viele Jahre mit Vater und Großvater als „Oscardos“ die nordhessischen Tanzsäle füllte, nicht zweimal sagen. Unterstützt vom „Happy-Sound-Orchestra“, nahmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise zu internationalen Weihnachtsliedern, Schlagern und Balladen.

Besucher halten Feuerzeuge hoch

Besonders schön das spanische „Hijo de la Luna“, (Kind des Mondes“), einfühlsam gesungen von Carina Kranz und begleitet von Harald Kraehe am Piano und Armin Honisch (Keyboard) sowie mit sanfter Soloklarinette (Frank Diehl) untermalt. Bei dem Weihnachtslied „Die Täler so tief und die Berge so hoch“, begleitet von Tobias Maus (Wiera) an der Akustik-Gitarre, hielten die Besucher Feuerzeuge hoch, so tief bewegte sie die Musik. „Caviar Music“ bot eine gelungene Mischung aus ruhigen und schmissigen Titeln, von Abba über Reinhard Mey bis hin zu Songs aus dem Musical „Tabaluga“.

Als Überraschung sang Schlagzeuger Jörg Weiland mit Carina Kranz „Liebe ohne Leiden“ im Duett, bevor dem „Happy-Sound-Orchestra“ mit „Herbei, oh ihr Gläubigen“ ein beeindruckender Beginn des zweiten Konzertteils gelang. Aus verschiedenen Teilen der Kirche kamen die Musiker nach „Adeste fideles“ auf der Bühne zusammen. Während der Pause hatte der Förderverein der Klosterkirche Glühwein und Brezlen angeboten.

+ Mitgerisssen: Begeisterte Zuhörer hielt es beim Konzert von Carina Kranz und Armin Honisch nicht auf den Bänken. © Kerstin Diehl

Stehenden Applaus ernteten Armin Honisch und das Big-Band-Orchester für „Es werde Licht“ von Udo Jürgens, offizielles Schlusslied und Titel des Programms. Zuvor hatte sich Carina Kranz nach dem schmissigen „Marys Boy Child“, bei dem alle aus den Bankreihen aufstanden und mitschwangen, sich mit „Wie weit ist bis ans Ende dieser Welt“ in die Herzen der Zuhörer gesungen und mit dem Helene-Fischer-Arrangement des Klassikers „Maria durch den Dornwald ging“ die stimmliche Herausforderung gemeistert.

„Wir machen künftig jede Woche ein Konzert in der Kirche“, sagte Pfarrer Marco Firnges, der sich über die vielen Besucher freute, als „Caviar-Music“ ihr Publikum nach drei Stunden und zwei Zugaben mit dem spanischen Weihnachtsschlager „Feliz Navidad“ entließ.

Termin: Am 13. und 14. April 2019 laden die „Musikfreunde Seigertshausen“ zu einem Musikfestival nach Seigertshausen ein. Karten unter www.caviar-music.de