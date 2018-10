Mutter und Kind verletzten sich bei Unfall nahe Wasenberg schwer

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Ransbach und Wasenberg am Mittwoch gegen 9.54 Uhr verletzten sich eine Frau und ein Kind schwer.

Laut Polizei war die 30-Jährige aus Willingshausen mit ihrem Auto auf der Straße in Richtung Wasenberg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und damit von der Straße abkam.

Die Frau wurde schwer am Kopf verletzt, ebenso ihr zweijähriger Sohn. Beide wurden in die Asklepios Klinik nach Ziegenhain gebracht, der Junge später in die Kinderklinik nach Marburg verlegt. Am Wagen entstand Totalschaden, insgesamt 10 000 Euro.