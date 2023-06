Nebelraben laden ein - Hauptschwenda feiert 800 Jahre

Sind an der Planung beteiligt: von links Rebecca Pfeiffer, Annalena Merle, André Becker, Kerstin Merle und Melanie Kuhn am neuen Ortseingangsbeet. Sie alle helfen mit, die 800 Jahrfeier zu organisieren. © philipp knoch

Das Dorf Hauptschwenda bei Neukirchen feiert 800. Geburtstag. Geplant ist ein Festwochenende für den 24. und 25. Juli unter dem Motto „Früher-Damals-Heute“.

Hauptschwenda – Die Vorbereitungen in dem kleinen Knülldorf Hauptschwenda laufen auf Hochtouren: In Blumenbeeten wird Unkraut gerupft, auf das Backhaus muss noch ein großes Wandbild angebracht werden.

Am Wochenende – Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni – feiern die „Nebelraben“, wie die Hauptschwendaer im Knüll genannt werden, das 800-jährige Bestehen ihres Heimatorts. Nach dem Festkommers am Samstagabend ist am Sonntag ein Stehender Festzug geplant. Unter dem Motto „Früher-Damals-Heute“ versammeln sich über 60 Motive im Ortsgebiet.

Erstmals erwähnt wurde Hauptschwenda im Jahr 1223 als Eizicheswinden. Die Urkunde, auf Ziegenhaut verfasst, wird heute im Staatsarchiv in Marburg aufbewahrt.

Im Dorf gibt es verschiedene Ansichten, wie der historische Ortsname zustande kam. „Ich schätze mal, das kommt von eisigem Wind“, versucht sich André Becker, einer der Organisatoren des Jubiläumswochenendes. Schließlich sei es in dem Dorf immer kalt, 2014 war man kältester Ort Hessens.

Andere meinen, Eizicheswinden setzt sich aus dem Personennamen Eizicho und der altdeutschen Bezeichnung für Slawen, Wenden, zusammen. 1506 siedelten sich Mönche im Ortsgebiet an. Von da an bis 1527 war die Ortskapelle das Ziel von Wallfahrten, die Pilger suchten an der Annenquelle, heute Lindenbornquelle, Heilung von ihren Leiden. Die Quelle ist mittlerweile versiegt.

In dem für das Dorfjubiläum gegründeten Verein Dorfgemeinschaft Hauptschwenda haben sich 80 Einwohner zusammengefunden – im 160-Seelen Dorf eine echte Leistung, denkt Becker. „Jeder kennt jeden, alle packen mit an“, freut er sich. Zusammen konnten sie schon viel erreichen. Sie legten ein Ortseingangsbeet an, initiierten eine Aufräumaktion und den Weihnachtsbasar.

Die Vorbereitungen laufen: Erika Schneider bemalt die Fassade des Backhauses. Gezeigt wird eine Szene aus dem bäuerlichen Landleben. © Privat

Das Programm

Am Samstag startet das Festwochenende ab 19 Uhr mit dem Festkommers. „R.I.C.“ wird im Zelt am Sportplatz spielen.

Am Sonntag folgt ab 10.30 Uhr der Stehende Festzug. Die Feststraße wird sich durch den gesamten Ort ziehen. „Besucher von drei bis 98 können sich bei uns wohlfühlen. Unser Motto stellen wir in allen Variationen dar“, berichtet Becker.

Von der Hüpfburg und Ponyreiten bis zur Trachtengruppe und einer Landmaschinenausstellung habe man ein sehr vielfältiges Angebot. Auf zwei Bühnen treten Musiker und Tänzer auf, 14 Verpflegungsstände lassen keine Wünsche offen.

Gegen Abend verlagert sich das Festgeschehen ins Zelt. (Philipp Knoch)