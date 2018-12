Neues Schwälmer Jahrbuch zeigt die Region im Wandel

Domäne in Ziegenhain: Für das Schwälmer Jahrbuch lieferte Albrecht Hofmann einen Beitrag über die Pächter des Schafhofs. Diese Herbstimpression des Anwesens stellte uns der Ziegenhainer Fotograf Lutz Klapp zur Verfügung.

Schwalm. Unter der Dachzeile „Raum für Aktion und Kultur im Rotkäppchenland“ steht das neue Schwälmer Jahrbuch.

Interessantes und Schicksalhaftes, Lustiges und Nachdenkliches, Aufsätze über Geschichte, Kunst und Kultur der Schwalm und der Region verspricht die Auflage 2019 auf 175 Seiten. Zum zweiten Mal stellt sich das Werk im aufgefrischten Design von Eckhard Knauff vor. Die Redaktion oblag Heinrich Opper.

Die Treysaer Hospitalskapelle ziert das Cover. Auf den letzten Seiten und der Rückseite wird deutlich, dass auch das alljährliche Schwalm-Kaleidoskop nicht ohne Sponsoring auskommt. Das Jahrbuch biete eine Reihe von bedenkswerten, zum Teil auch Hoffnung machenden Beiträgen, meint Redakteur Opper.

Die Schwalm im Wandel

Er empfiehlt die Aufsätze von Dr. Heinz-Rudi Spiegel, Horst Gömpel, Karl Heinz Merle und Bernd Lindenthal, der seine Arbeit unter den Titel von „Hephata nach Hadamar“ stellt. Aus Sicht Oppers macht die Sammlung auch deutlich, wie sich das Schwälmer Leben verändert. Da sind die letzten Schwälmer Trachtenträgerinnen, mit denen sich Brunhilde Miehe befasste, das 40-jährige Bestehen der Loshäuser Tanz- und Trachtengruppe und das Schwinden des Schwälmer Platts.

Der Vorsitzende des Schwälmer Heimatbunds Peter Reuter und der scheidende Museumsleiter Konrad Nachtwey bilden in ihren Beträgen ab, wie reichhaltig und vielfältig sich das Museumsjahr 2018 gestaltet hat.

Öffentliches Krankenhaus Hephata in Treysa: Bernd Lindenthal erforschte Leidensgeschichten von Hephatabewohnern im „Dritten Reich".

Stefan Prinz stellt in seinem Text die Schrecksbächer Gemeindeschwester Lisa Sunkel als barmherzige Frau mit einer ungewöhnlichen Familiengeschichte in den Mittelpunkt. Heinz-Rudi Spiegel setzt mit seinen Erinnerungen Konrad Bähr ein Denkmal. Spiegel wurde mit seinen Eltern 1944 dem Hof des Leimsfelder Landwirtes zugewiesen und erlebte dort eine prägende Zeit.

Mehrere Kapitel beleuchten auch das kulturelle Jahr der benachbarten Museen. Helmut Geißel und Johannes Prinz äußern sich zur Knauff-Ausstellung in der Willingshäuser Kunsthalle und Heidrun Merk zur „Knopfmacherei“ im Schwälmer Dorfmuseum in Holzburg.

Auflage von 900 Exemplaren

Das Schwälmer Jahrbuch ist in einer Auflage von 900 Exemplaren erschienen. Es ist ab sofort im Museum der Schwalm und in den Schwälmer Buchläden für 15,90 Euro erhältlich. Mitglieder des Schwälmer Heimatbundes, für die das Werk kostenlos ist, bekommen es nicht mehr zugeschickt, sondern sollten ihr Jahrbuch bis zum Schwälmer Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende im Museum abgeholt haben.