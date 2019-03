Aldi reißt Markt nach nur acht Jahren ab - und baut neu an derselben Stelle in Neukirchen

Gilt nicht mehr als ausreichend groß und modern: Der nur gut acht Jahre alte Aldi-Markt am Klapperrain wird abgerissen, an der selben Stelle will Aldi noch dieses Jahr neu bauen und eröffnen.

Völlige Verblüffung in Neukirchen: Knapp neun Jahre nach der Eröffnung soll an der selben Stelle in Neukirchen noch dieses Jahr ein nagelneuer Aldi-Markt entstehen.

Diese Mitteilung von Bürgermeister Olbrich nahmen die 100 Zuhörer der Bürgerversammlung staunend zur Kenntnis.

Der Verwaltungschef berichtete, dass zwei Aldi-Bevollmächtigte die Pläne des Konzerns Aldi Nord vor zwei Wochen im Rathaus vorgestellt haben. Demnach will Aldi einen Markt mit breiteren Gängen und bodentiefen Fensterflächen. Das neue Marktkonzept sei eben erst 2012/13 kurz nach dem Bau des neuen Marktes entwickelt worden.

Aldi-Markt erst 2010 erbaut

Das Gebäude in der Niederrheinischen Straße (B 454) am Stadteingang von Rückershausen her wurde erst 2010 erbaut und ersetzte den Standort in der Hersfelder Straße am anderen Ende des Kneippheilbades. „Auf einer Gesamtfläche von 1380 Quadratmetern und einer Verkaufsfläche von 995 Quadratmetern bietet sich den Kunden in heller, freundlicher Atmosphäre das bekannte und beliebte Aldisortiment“, lautete der Werbetext in der HNA zur Eröffnung am 24. November 2010. Grund für die Verlagerung an den neuen Standort war, dass die Fläche an der alten Adresse nicht mehr ausreichte.

Vom Termin mit dem Aldi-Manager aus Bad Laasphe und seinem Architekten berichtete Bürgermeister Klemens Olbrich auf HNA-Nachfrage, dass Aldi die Übergangszeit durch einen Zeltverkauf überbrücken will. Eine Zelthalle solle mitsamt Holzboden und Kühlelementen entweder auf dem Areal am einstigen Aldi in der Hersfelder Straße oder auf dem Festplatz in der Birkenallee aufgebaut werden. Auf dem Festplatz wäre dies wegen der Babillerkirmes allerdings erst nach Pfingsten möglich (9./10. Juni). Wann konkret der alte Markt abgerissen wird, ist der Stadtverwaltung noch nicht bekannt.

Aldi investiert wegen Zuwachsraten in der Region

Die Investition soll sich nach der Erwartung des Discounters natürlich rechnen, das Management habe von Zuwachsrate in Neukirchen berichtet, sei mit dem Standort zwischen den Filialen in Ziegenhain, Kirchheim und Alsfeld zufrieden. Die Immobilie ist zudem Aldi-Eigentum, so, wie etwa die Hälfte der Aldimärkte der Nordgruppe. Die Verkaufsfläche solle nach ersten Angaben mit dem neuen Markt um rund 200 Quadratmeter anwachsen und schon Weihnachten 2019 geöffnet sein.

Aldi Nord hatte unsere schriftliche Anfrage nach den Planungen bis Redaktionsschluss am Freitaag noch nicht beantwortet.

