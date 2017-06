Babiller Pfingstkirmes: Festzug war bunt und fröhlich

Neukirchen. Hochgestimmt, laut und bunt: So lässt sich der Festzug zur 57. Babiller Pfingstkirmes in Neukirchen am besten zusammenfassen.

Unter dem Motto „875 Jahre Stadt, da macht alles mit was Flügel hat“ zogen am Sonntagnachmittag mehr als 40 Gruppen sowie sieben hochklassige Spielmannszüge durch die geschmückte Neukirchener Altstadt. Tausende genossen bei schönem Wetter vom Straßenrand aus den Anblick der farbenfrohen Fußgruppen und festlich geschmückten Motivwagen. Unter Applaus und Zurufen bahnte sich der Festzug seinen Weg, besonders viel Beifall gab es wieder für die kleinen Kinder in Schwälmer Tracht und den Motivwagen mit der Kirmesprinzessin Antonia Meckbach.

+ Huldvoll und strahlend: Kirmesprinzessin Antonia Meckbach winkte dem Babillerkirmesvolk aus der offenen Kutsche. © Döringer

Für den Takt beim größten Festumzug in der Knüllregion sorgten die Show and Brass Band Alsfeld, der Musikverein Nassau - Oranien Haiger, der Musik Corps Tann (Röhn), die Targe of Gorden Pipe and Drumband, das Blasorchester Reiskirchen, der Spielmannszug Werratal und der Musikzug Eiterfeld Arzell.