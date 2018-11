Haushalt Neukirchen: Gebühren decken die Kosten dennoch nicht

Die Miete für die Gemeinschaftshäuser in allen Neukirchener Stadtteilen und für die Eichwaldhütte steigt: Das Stadtparlament hob die Tarife zum Jahresbeginn an, sodass die Benutzung teurer wird.

Christopher Diehl (CDU, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses) betonte bei der Stadtparlamentssitzung am Donnerstag im Rathaus, dass es eine intensive Diskussion um die Gebührenerhöhung gab. Die vorgeschlagenen Beträge wurden dabei noch etwas gesenkt, sodass ab 1. Januar folgende Gebühren fällig sind:

Eichwaldhütte: ganztags 150 Euro (alt 95 Euro), halbtags 80 Euro (alt 60 Euro).

DGH in Asterode, Christerode, Nausis, Riebelsorf und Seigertshausen: ganztags 140 Euro (alt 120 Euro), halbtags 80 Euro (alt: 70 Euro).

DGH Hauptschwenda und Gemeinschaftsraum Rathaus: 90 Euro (alt 80 Euro), halbtags 60 Euro (alt 55 Euro).

Das Stadtparlament bewies am Ende Geschlossenheit, stimmte einhellig mit Ja für die offenkundig unpopuläre Entscheidung. Immerhin waren die letzten Gebührenanhebungen bereits drei (Eichwaldhütte) und acht Jahre her, wie Bürgermeister Klemens Olbrich einleitete, die Einrichtungen verursachen eben auch Kosten, merkte er an.

Trotzdem „ging ein Raunen durch die Fraktionen“, sagte für die CDU Horst Möller. Das Angebot der Gemeinschaftseinrichtung sei einfach wichtig zur Stärkung des ländlichen Raums. Für SPD-Fraktionschef Dietmar Schaub ist der Mittelweg bei der Gebührengestaltung akzeptabel, die Einigung über die Parteigrenzen hinweg zu begrüßen. Letztlich trügen die Einrichtungen zur Stärkung der Gemeinschaft bei.

Laut der Unterlagen sind die Mietpreise noch lange nicht kostendeckend, gemäß Bedarfsberechnung müsste beispielsweise für die beliebte Eichwaldhütte ein Betrag von 290 Euro am Tag angesetzt werden. Für die Gemeinschaftshäuser wären demnach Preise zwischen 145 Euro und 390 Euro fällig.

Für die Einrichtungen gibt es zahlreiche Kostenfaktoren vom Inventar über die Instandhaltung und Wartung bis hin zum bereitgestellten Reinigungsmittel und Modernisierung in Ausstattung und Funktion.