Neukirchen: Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet

Ein Fußgänger hat in der Nacht zu Samstag in Neukirchen einen Unfall verursacht - und ist dann abgehauen.

Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Neukirchen über die Straße getorkelt, hat einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet.

Bei dem Verkehrsunfall in Neukirchen entstand am Samstag gegen 1.57 Uhr ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Mann aus Ziegenhain vom Elsebeetweg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Autofahrer an, dass in Höhe der Hausnummer 8 ein Mann plötzlich torkelnd auf die Fahrbahn getreten sei. Beim Ausweichen setzte der 18-jährige sein Fahrzeug gegen eine Mauer. Am Fahrzeug schätzt die Polizei den Schaden auf 3000 Euro, den Schaden an der Mauer gab die Polizei mit 2000 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/9430.