Neukirchen: Unbekannte Täter brechen in Rathaus ein und scheitern an Tresor

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in das Neukirchener Rathaus ein und versuchten erfolglos einen Tresor aufzubrechen.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über ein Oberlicht in das Gebäude. In einem oberen Stockwerk brachen die Einbrecher eine Tür auf und durchsuchten den Büroraum. Einen dort vorhandenen Tresor versuchten die Täter aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Hinterlassener Schaden in unbekannter Höhe

Die Täter flüchteten durch ein zuvor geöffnetes Fenster aus dem Rathaus. Ob etwas gestohlen wurde, steht nicht fest, ebenso wenig wie die Höhe des Sachschadens.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt Tel: 0 66 91/9430.