Poller in Neukirchen umgefahren: 150 Euro Schaden

Neukirchen. Ein Sandsteinpoller wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag in der Untergasse in Neukirchen „Opfer“ eines Zusammenstoßes.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Auf Höhe der Hausnummer sieben fuhr ein bislang unbekannter Unfallfahrer gegen den Poller und riss ihn aus seinem Betonfundament. Der massive Sandstein wurde durch die Kollision nur gering beschädigt, der Schaden am Fundament beläuft sich auf 150 Euro. An der Unfallstelle stellt die Polizei eine schwarze Plastikzierleiste und grüne Lacksplitter sicher. Hinweise an die Polizei Schwalmstadt: Tel. 06691 9430