Prozess gegen Bürgermeister beginnt im Dezember

Seigertshausen: Drei ertrunkene Kinder im Dorfteich

+ Archivbild der Unglücksstelle am Teich in Seigertshausen

Vor drei Jahren ertranken in einem Teich in Seigertshausen drei kleine Kinder. Am 5. Dezember muss sich nun Neukirchens Bürgermeister Clemens Olbrich vor dem Amtsgericht in Schwalmstadt verantworten. Das vermeldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Freitag.