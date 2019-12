Hebamme aus Neukirchen betreibt Gästehaus in Brasilien

Brasilien hat ihr Herz im Sturm erobert, dieses Land ist Bettina Koyros große Leidenschaft.

Brasilien hat ihr Herz im Sturm erobert, dieses Land ist Bettina Koyros große Leidenschaft. Seit 1993 lebt die heute 54-Jährige in Brasilien, in Mirantão, einem kleinen, ruhigen Dorf weit außerhalb der Metropole Rio de Janeiro.

Ihr enger Bezug zu Brasilielen entwickelte sich schon im Kindesalter. Durch Familienurlaube lernte sie als Kind das Land schon kennen und lieben, doch auch die Armut und das Elend fielen ihr damals schon auf. Für sie stand fest, sie wolle später einmal helfen und sich sozial engagieren in Brasilien.

Schwälmerin schon als Kind in Brasilien

1973 lebte sie mit ihrer Familie dann für drei Jahre in Brasilien. Ihr Vater, Lehrer an der Melanchton-Schule Steinatal, arbeitete für diese Zeit in São Paulo. Bettina Koyro fand dort viele Freunde und fühlte sich sehr wohl. Ihr fiel es regelrecht schwer, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Es stand fest: Ihr Herz schlug für Brasilien und somit war ihre Zukunft besiegelt.

1984 machte sie ihr Abitur in der Schule im Steinatal und ging noch im selben Jahr zurück nach Brasilien, in ein Elendsviertel in São Paulo. Sie absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr, und dort entstand ihr Interesse am Beruf der Hebamme. In dieser Zeit lernte sie auch ihren Mann, Clerio, kennen. Sie heirateten einige Jahre später, nachdem Bettina Koyro in Deutschland ihre Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen hatte.

Schwälmerin kehrt 1993 nach Brasilien zurück

Ihr erstes Kind, Gabriel, wurde 1992 geboren. 1993 kehrte die junge Familie zurück nach Brasilien, nach Mirantão. Bettina Koyro engagierte sich weiterhin sozial und arbeitete als Hebamme. Doch die Menschen in Mirantão kamen auch mit anderen medizinischen Anliegen zu ihr und hofften auf ihre Hilfe. In einer kleinen Krankenstation unterstützte sie die Menschen nach Kräften, denn das nächste Krankenhaus war etwa drei Stunden entfernt.

1995 wurde ihr zweites Kind, die Tochter Maíra, geboren, 2003 entschlossen sich Koyro und ihr Mann im Sinne der Schulbildung der beiden Kinder in die Großstadt Juiz de Fora zu ziehen.

Hier engagierte sich die Neukirchenerin weiter, befasste sich mit dem Grundrecht auf Nahrung. Leicht war das nicht, erinnert sie sich, musste sie doch zunächst Gesetzesstrukturen studieren, Behörden konsultieren. Schrittweise gab es Erfolge, erzählt sie.

Schwälmer Klöße in Brasilien

Doch dann zog es die Familie zurück nach Mirantão, wo Bettina Koyro und ihr Mann, Clerio, neue Wege gingen. Sie erbauten ein kleines Gästehaus, ihr Chalet, wo sie seither Touristen beherbergen, dazu ein Lokal namens Espaco-Koyro-Bier, wo auch Einheimische gern einkehren. Das sei nun für sie genau das Richtige. Im Angebot sind „Koyro Bier“ und sogar Schwälmer Spezialitäten wie „Fraß“, ein Weißkohlauflauf, Schwälmer Klöße und „Dicker Hannes“, ein Kartoffelpufferrezept.

Hin und wieder hilft Bettina Koyro immer noch, indem sie Frauen in Mirantão als Hebamme unterstützt, aber auf Dauer zehre es an einem, vor allem, wenn man nicht so helfen kann, wie man gern möchte, so Koyro. Das Engagement für die Menschen in all den Jahren sei erfüllend und wichtig gewesen, nun stehe das Chalet im Vordergrund.

Immer mal wieder kehrt sie zurück nach Neukirchen, um ihre Eltern zu besuchen und alte Freunde zu treffen, vor Kurzem war sie wieder einmal für einige Wochen da. Doch ihr Lebensmittelpunkt sei Nuneinmal Mirantão.

Von Svenja Schulz