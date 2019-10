Unterwegs zur Teufelsfurt

Es war wieder soweit. Über 60 wanderbegeisterte HNA-Leser machten sich unter der Führung von Horst Seiler aus Seigertshausen auf den Weg, um die heimischen Wanderwege zu erkunden.

Bei eher mäßigem Wetter traf sich die Gruppe am Donnerstag am Parkplatz an der Angersbach, gelegen an der Hauptstraße zwischen Neukirchen und Seigertshausen. Nach einem kurzen Grußwort Seilers ging es dann los in Richtung der 1000-jährigen Eiche in der Gemarkung Rückershausen.

Vorerst galt es, die sogenannte Thonkuppe, die mit 418 Metern die höchste Erhebung der Gemarkung ist, zu überwinden. In der Vergangenheit wurde hier Ton für die Töpfer beschafft.

+ Horst SeilerHauptwegewart des Knüll-Gebirgsvereins © Luisa Weckesser

1000 Jahre alter Urwaldriese

Anschließend lag das imposante Naturdenkmal knapp eine halbe Stunde vom Startpunkt entfernt am rechten Wegesrand. Der Urwaldriese hat auf Brusthöhe einen Umfang von rund sechs Metern. „Man braucht sechs Erwachsene, um diesen Baum einmal zu umfassen“, so Seiler.

Über idyllische Wege gelangte die Gruppe, zu der auch fünf Hunde zählten, schließlich an die Teufelsfurt, die Stelle, an der die Angersbach und die Steina ineinander münden. „Sie alle kennen doch den Spruch – wo Werra sich und Fulda küssen –, so etwas haben wir auch hier in der Schwalm, nur eben ein bisschen kleiner“, scherzte Seiler.

Alle überquerten die Angersbach

Über den schmalen Bach führt ein kleiner Steg, der ein trockenes Überqueren möglich macht. Mancher setzte aber auf sein wasserfestes Schuhwerk und wagte den Weg durch den ca 15 Zentimeter tiefen Bach. Nach einer kleinen Steigung war Zeit für eine 20-minütige Pause. Seiler wählte hierfür eine alte Pflanzerhütte unweit des Klaushofes. „Dieses Hüttchen diente früher schon der Mittagspause von Arbeitern, die im Wald Bäume pflanzten“, erklärte er.

+ Johannes Kramer vor der 1000-jährigen Eiche. © Luisa Weckesser

Letzte Station: Klaushof

Nach gut zehn Minuten hatte die Gruppe den letzten Punkt des Tages erreicht. Der Klaushof liegt auf einer Lichtung und umfasst zwei Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, eine Scheune und auch einen eigenen Friedhof.

1999 hat Wilhelm Weber den Hof kernsaniert und wohnt bis heute dort. Der Hof bekam seinen Namen durch das Wort „Klause“, was eine Art Gasthof beschrieb. „Der Hof lag früher an einem wichtigen Handelsweg, daher wurde er oft zur Rast oder zum Tränken der Pferde genutzt“, wusste Seiler.

Der Klaushof wird auch als Geburtsort der Babiller Pfingstkirmes gehandelt. Man geht davon aus, dass aus einem jährlichen Besuch der Kirche am dritten Pfingsttag auf dem Hof die Feierlichkeiten in der Stadt wurden und so mit den Jahren die Kirmes entstand.

Im Anschluss, nach rund dreieinhalb Stunden, fand die HNA-Wanderung am Startpunkt, dem Parkplatz Kuhtränke, ihr Ende.

Von Luisa Weckesser