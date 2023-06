Chaotische Spritztour mit Traktor: Unbekannter stiehlt Schlepper

Von: Celine Kühn

Christoph Ganz steht vor den hinterlassenen Schäden: Ein junger Mann hatte am Dienstagabend einen Traktor gestohlen und damit den Zaun und das Auto des 35-Jährigen beschädigt. Danach flüchtete der Unbekannte. © Celine Kühn

Ein junger Mann stahl einen Traktor in Oberaula und hinterließ einen Sachschaden und sprachlose Anwohner. Der Geschädigte ist schockiert über Verhalten.

Oberaula – Bei einer chaotischen Spritztour mit einem gestohlenen Traktor beschädigte ein noch unbekannter junger Mann am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr den Gartenzaun mitsamt Pfosten sowie den daneben geparkten Volvo von Christoph Ganz in der Roßgasse in Oberaula.

Zunächst wurde der Zaun mit dem Traktor umgefahren, beim Zurücksetzen beschädigte der Fahrer die hintere Seitenscheibe des Pkw, zudem wurde das Auto von dem Traktor trotz angezogener Handbremse einen halben Meter mitgeschleift.

Alarmiert durch einen lauten Schlag eilte Christoph Ganz sofort auf die Straße. Er habe noch gegen die Scheibe des Traktors geschlagen und den Fahrer aufgefordert, stehen zu bleiben. Dieser habe die Fahrt einfach fortgesetzt, so Ganz weiter gegenüber unserer Zeitung.

Diesen Zaun hat der Fahrer mit dem Traktor niedergedrückt, die Reifenspuren reichen bis in den Garten. © Kühn, Celine

Mit auf dem Schlepper war laut Polizei ein zweiter junger Mann. Bislang sei nur bekannt, dass der Fahrer blond und geschätzt zwischen 18 und 20 Jahre alt sei. Über den Mitfahrer gibt es bislang keine Angaben.

Später stand der Traktor wieder auf dem Hof, wo er entwendet worden war. Der Halter, ein Mann aus Friedigerode, erfuhr erst im Anschluss von den Vorfällen – er war zu dem Zeitpunkt des Geschehens, nicht zu Hause, wie Ganz berichtete.

Die Beamten fanden durch das Kennzeichen zu den über zwei Kilometer vom Unfallort entfernten Hof des Halters. Darüber, ob auf dem Fahrtweg hin und zurück Weiteres passiert sein könnte, ist bislang nichts bekannt.

Christoph Ganz hat klare Worte für das hanebüchene Geschehen. „Dieses Verhalten ist einfach feige und dumm“, sagt er verärgert. Im ersten Moment sei das Bild, das sich vor seiner Haustür bot, ein Schock gewesen. „Es ist doch klar, dass rauskommt, wer das war. Hier kennt man sich“, so der 35-Jährige. Das Verhalten des noch Unbekannten finde er schlimmer als die Tat an sich.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an Zaun und Auto rund 2 000 Euro. Ganz lässt noch prüfen, ob sein Volvo durch das Mitschleifen gravierender beschädigt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den unbekannten Verursacher zu finden.

Kontakt Polizei Schwalmstadt, Tel. 06691/9430