50.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Oberaula

Kripo sucht nach Hinweisen

Bei einem Brand eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Oberaula entstand am frühen Samstagmorgen gegen 5.26 Uhr ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.