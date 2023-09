Oberaula: Festgottesdienst für Pfarrer Jonas Schindelmann

Amtseinführung: Pfarrer Jonas Schindelmann (links) mit Dekan Christian Wachter. © Ulrike Bernhardt

In einem fröhlichen Festgottesdienst wurde Pfarrer Jonas Schindelmann von Dekan Christian Wachter in sein Amt als Pfarrer der Kirchengemeinde Oberaula eingeführt.

Oberaula. Wachter wünschte ihm für die Aufgabe Mut, Liebe und Ausdauer. Für den musikalischen Rahmen sorgten Organist Johannes Diebel, der Posaunenchor Oberaula, Leitung Martin Koch, und die „Freier´erer Harmonists“ aus Friedigerode mit Chorleiterin Manuela Arndt.

In seiner Predigt berichtete Schindelmann von seinen Kindheitserfahrungen aus einem Pfarrhaushalt und dass so der Grundstein für sein eigenes Leben als Gemeindepfarrer gelegt wurde – sein Vater, der Schwalmstädter Pfarrer Dieter Schindelmann, ging Ende 2022 in Ruhestand. Auch wiederholtes Handy-Klingeln brachte ihn dabei nicht aus dem Konzept und wurde von ihm augenzwinkernd mit „Gehen Sie ruhig ran!“ kommentiert.

Schwarzes Kennzeichen für Pfarrer

Grußworte sprachen Schulleiterin Ulrike Hellwig, die ihn für seine zukünftige Unterstützung im Religionsunterricht ihrer Grundschule herzlich mit einer Zuckertüte begrüßte. Außerdem erhielt er einen Anstecker mit dem Motto der Schule am Katzbachtal („Damit aus vielen Ich ein Wir wird“), so ist Schindelmann nun als neues Mitglied der Schulgemeinschaft erkennbar. Kirchenpatron Dankwart von Dörnberg verglich das erste Jahr von Pfarrer Schindelmann in Oberaula mit einer Probefahrt mit rotem Nummernschild. In einer launigen Rede überreichte er ihm sein wohlverdientes schwarzes Kennzeichen als Pfarrer, das er nun an seinem Fahrzeug anbringen darf.

Außerdem sprachen Bürgermeister Klaus Wagner, Kindergartenleiterin Jutta Scheidemantel, der katholische Pfarrer Jens Körber und Pfarrerin Stephanie Fink. Zuletzt überreichte Rainer Arnold für den Kirchenvorstand Schindelmann eine Stirnlampe und eine signalgebende Warnweste mit der Aufschrift „Pfarrer on Tour“. Sein Fahrrad wurde kurzerhand in „Pfarr-Rad“ umbenannt. So ausgerüstet kann er nun auch im Dunkeln gut sichtbar zwischen Oberaula und Merzhausen unterwegs sein.

Beim anschließenden Empfang gratulierten ihm viele Gäste persönlich und lobten den ansprechenden und erfrischenden Gottesdienst, heißt es abschließend im Bericht.