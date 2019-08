Schützenfest vom Öl-Scheich: Karl Kratz ist seit 50 Jahren Eisenbahner

Karl Kratz ist Eisenbahner: Einer, der den Beruf von der Pike auf gelernt hat. Im Stellwerk, in der Bahnmeisterei, der Fahrkartenausgabe.

Der Oberaulaer feiert Ende des Monats ein besonderes Jubiläum – seit 50 Jahren ist er Bahner mit Leib und Seele. 1969 begann Kratz die Lehre im Bahnhof Oberaula, wurde Jungwerker.

Schon der Großvater war Eisenbahner. Oberaula gehörte seinerzeit zu den wichtigen und großen Bahnhöfen. „Es gab eine Bahnmeisterei, eine Signalmeisterei, ein Stellwerk und Oberaula war Heimatbahnhof für Zugführer und Schaffner“, erzählt der 65-Jährige.

Ausbildung bei der Bahn war sehr angesehen

Bei der Bahn zu lernen, das war in den 1950er-Jahren angesehen, „schließlich war die Beamtenlaufbahn vorgesehen“. Und Karl Kratz stieg motiviert in den Job ein: Die erste Station nach der Lehre war Bad Hersfeld, die Stückgutabfertigung. „Später trennte sich die Bahn von der Sparte, alles wurde auf die Straße verlegt“, sagt Kratz. In Bebra kümmerte sich der Oberaulaer anschließend um die Abfertigung der Güterzüge.

Nicht selten gab es Kurioses: Etwa Zirkussonderzüge oder auch Obst aus Italien, bei dem die Kühlung überwacht werden musste. „Das war eine abwechslungsreiche Aufgabe“, erinnert sich der 65-Jährige.

Der Umgang mit Menschen fehlte ihm

Was ihm irgendwann fehlte, war der Umgang mit Menschen. In Lispenhausen wurde er daraufhin fit gemacht im Fahrtkartenverkauf. „Da wurden die Kilometer noch eigens berechnet, die Fahrkarten noch mit der Hand geschrieben.“

Ab 1983 unterstützte Karl Kratz Kollegen in Treysa, in der Fahrkartenausgabe und in der Expressgutabfertigung. „Das war die schönste Zeit, vor allem, der Zusammenhalt unter den Kollegen. Wir haben sogar regelmäßig an den Umzügen der Hutzelkirmes mit selbst gebauten Wagen und historischen Uniformen teilgenommen“, berichtet Kratz.

In der nächsten Dienststelle in Wabern war der Eisenbahner für die Güterwagenbestellung zuständig. Hierbei erlebte Kratz auch die spannendste Geschichte seiner Berufstätigkeit. Bei einem abendlichen Rundgang fand der Oberaulaer eine Tasche mit reichlich Geld unterschiedlicher Währungen. Im Stellwerk gab er den Fund ab.

Der "Öl-Scheich" spendierte einen Finderlohn

Tags darauf kam der Finder – ein junger Araber mit Chauffeur, der in Reinharshausen kurte – um sich Tasche samt Geld abzuholen. Zum Dank ließ der Mann, der unter den Eisenbahnern von damals nur als der „Öl-Scheich“ bekannt ist, ein ordentliches Sümmchen springen. „Und damit organisierten wir ein Schützenfest. Die Schützenscheibe habe ich noch im Gartenhaus hängen“, erzählt der 65-Jährige.

Vom Bahnhof Wabern ging es für Karl Kratz dann nach Bebra, zur Zusatzrentenstelle bei der Bahnversicherungsanstalt, schließlich zur Betreuungsstelle nach Kassel, wo er für Pensionäre in ganz Nordhessen zuständig war. Zuletzt war der Oberaulaer in Frankfurt in der Lohnabrechnung eingesetzt – „das tat dann von der Entfernung her schon ziemlich weh“.

Zum 1. September geht Karl Kratz in Rente. Missen möchte er die 50 Jahre bei der Bahn nicht: „Ich hatte einen schönen Beruf, habe so viele Menschen kennengelernt, Freunde fürs Leben gefunden.“