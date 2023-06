Olberode neu in Fahrplan des Kirchheimer Bürgerbusses aufgenommen

Von: Daniel Göbel

Der Kirchheimer Bürgerbus fährt ab kommender Woche auch Oberaula-Olberode an: (von links) Alfred Bachmann (Stellv. Vorsitzender), Werner Pfalzgraf (Ortsvorsteher), Bürgermeister Klaus Wagner, Fahrgast Gerhard Wagner, Fahrer Rolf Stiebing, Heinrich Schenk (Schriftführer), Reinhold Schenk (Vorsitzender) und Gerhard Kunz (Kassierer). © Daniel Göbel

Der Bürgerbus Kirchheim fährt ab kommenden Montag, 19. Juni, auch den Oberaulaer Ortsteil Olberode an – zunächst in einer Testphase für drei Monate.

Oberaula/Kirchheim – Die Olberöder hätten diesen Wunsch vermehrt geäußert, daher sei er froh, dass man mit dem Förderverein des Kirchheimer Bürgerbusses nun eine Lösung gefunden habe, erläutert Oberaulas Bürgermeister Klaus Wagner. Bereits in der Vergangenheit habe man versucht, Olberode in den Fahrplan aufzunehmen, was allerdings gescheitert sei.

In einer dreimonatigen Probephase soll nun eruiert werden, ob das neue erweiterte Angebot des Bürgerbusses auch tatsächlich ausreichend angenommen wird. Wer den Bürgerbus von Olberode aus nutzen möchte, etwa um nach Oberaula oder von dort weiter bis Bad Hersfeld zu fahren, muss sich zuvor telefonisch mit dem Busfahrer unter 0172/8761543 in Verbindung setzen und anmelden. Ohne Anmeldungen verzichtet der Fahrer auf den Schlenker nach Olberode.

Die Abfahrtszeiten in Olberode sind montags bis freitags jeweils um 8:58, 12.56 Uhr, 13.58 und 17.52 Uhr. Das Angebot gilt laut dem Förderverein ausdrücklich auch für bewegungseingeschränkte Menschen mit Rollator. Wer einen Schwerbehindertenausweis vorlegt, könne das Angebot sogar kostenlos nutzen.

Ansonsten gelten die üblichen Preise des Bürgerbusses. Für eine Fahrt von Oberaula nach Bad Hersfeld beispielsweise sind dies 3,90 Euro. Dafür könnten die Fahrgäste auch direkt bis zum Klinikum oder zum Ärztehaus an der Frankfurter Straße fahren, ohne in der Kreisstadt zuvor in den Stadtbus-Verkehr zu wechseln. Die Kosten für eine Fahrt innerhalb des Landkreises Hersfeld-Rotenburg betragen 2,80 Euro, innerhalb der Kirchheimer Ortsteile 1,50 Euro und Fahrten von einer in die andere Kommune zwei Euro.

Der Olberöder Ortsvorsteher Werner Pfalzgraf hofft, dass das Angebot gut genutzt wird und sich die neue Fahrmöglichkeit über Mund-zu-Mund-Propaganda herumspricht. Die dreimonatige Testphase sei ausreichend, um herauszufinden, ob sich das neue Angebot auch auf Dauer lohnt.

Das Angebot des Kirchheimer Bürgerbusses besteht bereits seit 1986. Unter dem Motto „Bürger fahren für Bürger“ wolle man damit die Mobilität im Bereich Kirchheim/Oberaula sicherstellen, wie der Vereinsvorsitzende Reinhold Schenk erläutert. Während der Corona-Pandemie seien die Fahrgastzahlen deutlich zurückgegangen, mittlerweile sei man aber mit der Nutzung wieder sehr zufrieden, heißt es vom Förderverein. (Daniel Göbel)

Förderverein sucht Busfahrer Aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden und vermehrt auftretenden Krankheitsfällen sucht der Förderverein des Kirchheimer Bürgerbusses weiterhin ehrenamtliche Fahrer. Laut dem Vorsitzenden Reinhard Schenk nehme dies zeitlich alle ein bis zwei Monate einen halben Tag in Anspruch. Der Bürgerbus fährt von Montag bis Freitag jeweils vormittags und nachmittags durch das Ibratal, über Oberaula, durch das Aulatal und über die „Lange Heide“ nach Bad Hersfeld und wieder zurück. Wer Interesse hat, kann sich beim Vorsitzenden des Fördervereins Gerhard Schenk unter Tel. 0163/1450377 melden. (dag)