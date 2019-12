Adventfeiern auf dem Markt in Oberaula

Weihnachtslieder, wärmende Getränke, Süßes und Herzhaftes luden am Samstag zum Adventsnachmittag auf dem Marktplatz in Oberaula.

Pünktlich um 15 Uhr eröffnete der Posaunenchor mit seinen vielen jungen Mitstreitern das adventliche Zusammenkommen.

Am Verkaufsstand des Deutschen Roten Kreuzes bildeten sich erste Warteschlangen für einen süßen Pitzkuchen und schnell wurden erste Lose der Weihnachtslotterie verkauft. „Bei uns liegt die Gewinnquote bei 1:3,5. Viel lohnenswerter als das Lottospielen“, erklärte Bürgermeister Klaus Wagner.

Adventsnachmittag in Oberaula: Neuer Verein aus Walshausen

Neu dabei die Apfelweinfreunde Wahlshausen. Erst vor sechs Wochen gründete sich der Verein, der sich beim Adventsmarkt präsentierte. „Wir sind als Apfelweinregion nicht so bekannt, dennoch haben wir Spaß an der traditionellen Herstellung“, erklärte Nils Eckhardt. Im Gründungsjahr hätte es auf der eigens gepachteten Streuobstwiese zwar kaum Ertrag gegeben, doch Freunde und Bekannte hätten das Engagement der jungen Truppe mit Obstspenden unterstützt. 450 Liter Apfelwein und 200 Liter Apfelsaft wurden gekeltert.

Schon in den Jahren zuvor hatte es Kelterevents gegeben. Nun formierte man sich als Verein. „Noch haben wir kein Patentrezept. Wir feilen an unserer eigenen Produktion. Doch der Apfelwein ist schon sehr gehaltvoll und schmeckt allemal“, freuten sich Carsten Knauff und Rainer Arnold. Die Apfelweinfreunde boten ihren Selbstgekelterten naturbelassen ohne Zuckerzusatz oder Gewürzbeimischung an.

Glühwein und Volkstanz beim Adventsnachmittag in Oberaula

Traditioneller Glühwein wurde am Stand von Ovilah Historia gereicht und das Bratwurstangebot vom Imbisswagen fehlte auch nicht. Die Volkstanz- und Trachtengruppe musste auf einen Auftritt verzichten, denn die Kinder der Gruppe seien mit dem Einstudieren des Krippenspiels beschäftigt.

Der Adventsnachmittag wurde erstmals bis in die Abendstunden ausgedehnt, sodass nach dem Konzert mit Blech.Quadrat in der Kirche noch der ein oder andere Glühwein genossen werden konnte.

von Regina Ziegler-Dörhöfer