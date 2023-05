Statt der Fußbälle rollen in Oberaula die Bagger

Von: Daniel Göbel

Freuen sich auf das umgebaute Stadion: (von links) Oberaulas Bürgermeister Klaus Wagner, Architekt Albert Hess, Ulrich Kurz, Vorsitzender TSG, Bauunternehmer Tobias Battenberg und Bauleiter Jens Höhmann. © Daniel Göbel

Das Katzbachtalstadion in Oberaula wird zurzeit umfangreich umgebaut. Das Stadion war in die Jahre gekommen. Ab August soll dort wieder der Ball rollen.

Oberaula – Im Katzbachtalstadion in Oberaula rollen derzeit statt der Fußbälle die Bagger. Das wird auch noch einige Monate so bleiben, der Grund dafür sind umfangreiche Umbauarbeiten in dem in die Jahre gekommenen Stadion. Bislang habe man aus Kostengründen auf einen Umbau in solch großen Umfang verzichtet und hier und da kleinere Ausbesserungen vorgenommen, wo es nötig gewesen sei, erklärt der Vorsitzende der TSG Ulrich Kurz.

Bereits seit fünf Jahren laufen nun bereits die Planungen für das Großprojekt. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen, was das Projekt erst einmal ausbremste. „Wir haben natürlich in alle Richtungen überlegt, etwa auch, ob wir auf einen Kunstrasenplatz setzen sollten. Das lohnt sich aber nur, wenn der Platz pausenlos genutzt wird, etwa in größeren Städten, bei größeren Vereinen, oder wenn etwa Schulen mit Schulsport angeschlossen sind. Somit hat sich schnell gezeigt, dass wir einen neuen Naturrasen haben wollen“, erläutert Bürgermeister Klaus Wagner.

Von den Gesamtkosten in Höhe von etwa 180 000 bis 200 000 Euro trägt die Gemeinde einen Anteil von 25 000 Euro, die dafür im Haushalt vorgesehen seien. Die TSG hatte darüber hinaus weitere Finanzierungsmöglichkeiten von Bund, Land und Schwalm-Eder-Kreis ausgelotet. So gibt es 50 000 Euro vom Land Hessen. „Für uns ist der Erhalt des Stadions enorm wichtig, da es der einzige Sportplatz in der Gemeinde ist, der wirklich spieltauglich ist“, so Wagner.

Für die Planung ist der Neuensteiner Architekt Albert Hess verantwortlich, für die Umsetzung die Firma Klei-Sportplatzbau aus Baunatal. Zunächst würden die Grasnarben und der Mutterboden abgetragen und neu aufgebaut werden. In einem weiteren Schritt soll dann Sand auf die Fläche aufgetragen und mit dem Mutterboden vermischt werden, ehe der Rasen auf einer Fläche von 6500 Quadratmetern neu eingesät werden könnte.

Die Spielfeldgröße soll mit 60 mal 100 Metern den üblichen Anforderungen entsprechen, sodass alle Spiele ausgetragen werden können. Wann genau es soweit sein wird, kann Hess zufolge noch nicht genau gesagt werden und sei auch witterungsabhängig. Wenn alles nach Plan läuft, könnte ab August/September dieses Jahres wieder Fußball gespielt werden im Katzbachtalstadion.

Eine weitere wichtige Erneuerung soll ein Drainagesystem und eine Bewässerungsanlage mit Mittel- und Seitenreglern sein. Die Drainage dient als eine Art Kanalisationssystem unter und an den Randbereichen des Sportplatzes, wodurch das Niederschlagswasser schnell aufgefangen und abgeleitet wird. „Die Bewässerungsanlage funktioniert komplett eigenständig, erkennt auch selbstständig die Wasserstände und kann so bei Bedarf automatisch nachsteuern“, erläutert Hess. (Daniel Göbel)