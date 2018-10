Explosion am frühen Morgen: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ottrau

Explosion am Montagmorgen: Unbekannte haben in Ottrau einen Geldautomaten gesprengt. Das Foto ist ein Symbolbild.

Ottrau. Unbekannte haben am Montagmorgen in Ottrau (Schwalm-Eder-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Ob und wieviel Geld gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.

Aktualisiert um 8.23 Uhr - Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat gegen 4.30 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" in Ottrau. Der Geldautomat befand sich in Nähe einer einer landwirtschaftlichen Tankstelle.

Der Automat, der sich in einem kleinen freistehenden Gebäude befindet, wurde bei der Sprengung an einer Seite beschädigt. Durch die Explosion ist ein Fenster zerborsten.

Ob und wieviel Geld aus dem Automaten gestohlen wurde, ist zur Zeit nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Wer Hinweise zu der Tat machen kann, soll sich an die Kriminalpolizei in Homberg wenden, Tel. 05681-7740.

Immer wieder Fälle von Sprengungen in der Region

Zuletzt machten zwei Fälle von Geldautomaten-Sprengungen Schlagzeilen in der Region. Am 19. September erbeuteten Unbekannte 30.000 Euro bei einer Sprengung eines Geldautomaten in Göttingen. Mehrere Anwohner wurden nachts aus dem Schlaf gerissen, als ein Automat in der Stadt explodierte.

In Fuldatal (Landkreis Kassel) wurde bei einer Explosion gleich eine ganze Bankfiliale zerstört. Dort hatten Unbekannte gegen 2 Uhr einen Automaten gesprengt und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet.

Hier befindet sich der Geldautomat in Ottrau