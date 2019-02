Feuerwehr rettet Dackel aus einem Holzstapel bei Schorbach

Die Feuerwehr erwies sich bei einem ungewöhnlichen Einsatz als Retter in der Not. In einem Waldstück bei Schorbach brachten die Helfer Hund Lilly wieder mit ihrem Frauchen zusammen.

Das war passiert: Beim nachmittäglichen Spaziergang in dieser Woche entdeckte die Dackeldame einen Fuchs und machte sich an die Verfolgung. Lillys Halterin konnte gar nicht schnell genug reagieren und schon war der Hund unter einem großen Holzpolter am Wegesrand in der Nähe des Wasserhochbehälters verschwunden. Alles Rufen und Locken der Frau half nichts, Lilly saß unter dem gut sechs Meter breitem und drei Meter hohem Holzstapel fest – am Ende blieb nur der Griff zum Telefon und die Wahl des Notrufs.

Kurz nach 16 Uhr heulten in Schorbach, Ottrau und Weisenborn die Sirenen. Unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Karl-Heinz Maus fuhren die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen zum Hilfeleistungseinsatz in den Wald. Fünfzehn Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen, sagte der Gemeindebrandinspektor und Ottraus Wehrführer fügte an: „Der Hund saß in einer Lücke direkt unter dem Holzstapel – der Fuchs war auch noch da.“

Um zu den beiden Tieren zu gelangen forderte Gemeindebrandinspektor Maus schweres Gerät. Mit einem Holzrückefahrzeug sollten die schweren Stämme weggehoben werden. Noch während sich das Spezialfahrzeug auf der Anfahrt befand, gruben Feuerwehrleute mit Schaufeln eine Kuhle direkt neben dem Polter und versuchten sich auf diese Weise Platz für die Rettungsarbeiten zu schaffen. Die Maßnahme hatte Erfolg. Das Holzrückefahrzeug sei gerade angekommen, da sei der Dackel befreit gewesen, erinnert sich Ottraus Wehrführer.

Sichtlich schmutzig, aber unverletzt konnte das Tier der glücklichen seinem Frauchen übergebenen werden. Lilly sei nach einer guten Stunde befreit gewesen, freute sich Gemeindebrandinspektor Maus: „Dem Hund ist nichts passiert.“

Auch der Fuchs überstand die Aufregung nach Feuerwehrangaben übrigens unbeschadet.