Hessenforst will wertvolle Magerwiesen bei Görzhain schützen

Ärger um Heckenschnitt

+ © Matthias Haaß In zwei Jahren ist die Hecke laut Hessenforst wieder eineinhalb Meter hoch. Forstamtsmitarbeiter Martin Bartsch-Stucke zeigt eine der bodennahen Schnittstellen, über die sich so mancher Ottrauer ärgert. © Matthias Haaß

Der Herbst ist die Zeit für Pflegearbeiten in der Natur. Das gilt nicht nur für den heimischen Garten, sondern auch im bewirtschafteten Wald. Auch hier müssen Hecken und Bäume in manchen Bereichen geschnitten werden. Eine solche Aktion im großen Stil sorgte jüngst in Görzhain für Unmut.