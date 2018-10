Hessen wählt: Matthias Wettlaufer (CDU) ist bodenständig und bekennender Ottrauer

Ottrau. Der Landtagskandidat Matthias Wettlaufer (CDU) fühlt sich wohl in seinem Heimatort Ottrau. Uns hat er erklärt, warum.

Schon morgens um sechs öffnet der kleine Lebensmittelladen in Ottraus Hauptstraße, der Bilz. Inhaber Adolf Krey kennt das seit 65 Jahren – so lang arbeitet der Ottrauer schon im Traditionsgeschäft, das im Jahr 2022 100-jähriges Bestehen feiert. Und Adolf Krey ist froh – denn mit Sohn Detlef (43) hat er längst einen Nachfolger.

Zeitig ist an diesem Morgen auch Matthias Wettlaufer (37) unterwegs. Mit Handschlag begrüßt er den Ladeninhaber. Adolf kennt aus Ottrau alle Geschichten. „Der Laden war und ist ein Treffpunkt“, bestätigt Wettlaufer. „Wir sind froh, dass wir ihn haben.“ Das knapp 2300-Seelen-Örtchen in den Südausläufern des Knülls ist Wettlaufers Heimatort, in dem der 37-Jährige mit seiner Frau Theresa und den drei Jungs (2, 4 und 6 Jahre) lebt. Baby Nummer vier wird für Januar erwartet. Demnächst steht der Hausbau an.

Gern erinnert sich Wettlaufer an seine Kindheit. An den Jugendraum, den er zusammen mit Jungs aus dem Dorf im ehemaligen Gefrierhaus renoviert hat. Auch Detlef Krey hat damals mitgeholfen. Wichtig war und ist den Ottrauern ihr Schwimmbad, berichtet Wettlaufer. Und Adolf Krey schüttelt die Jahreszahl der Eröffnung ganz lässig aus dem Ärmel beziehungsweise über die Ladentheke: „1939.“

Matthias Wettlaufer fühlt sich wohl in Ottrau, hat sich bewusst für ihn als Wohnort entschieden. Die Ottrauer beschreibt der 37-Jährige als aufgeschlossen, freundlich, bodenständig.

„Mehrere Rohrbrüche in einer Woche. Das ist zu viel.“ Matthias Wettlaufer

Letzteres trifft auch auf ihn selbst zu: In seiner Freizeit ist er gern im Wald unterwegs, liebt die Jagd. Und die Wege rund um Ottrau kennt er wie seine Westentasche, von „den Routen mit dem Kinderwagen“.

Auf der „Prachtstraße“, der Bilz, sausen die Autos auf neuem Asphalt durchs Dorf. Die Sanierung ist noch nicht lange her, „und war dringend notwendig“, sagt Wettlaufer.

Im Nahkauf erfährt der Landtagskandidat von Zeiten, in denen Ottrau „zweites Frankfurt“ genannt wurde. Krey erzählt vom Drogen-Sumpf im Ort. Das war vor knapp 40 Jahren: „Ein großes Aufgebot an Polizisten hat den dann aber ausgehoben.“

Neue Initiative fürs Backhaus

Beim Rundgang lenkt Wettlaufer den Blick wieder in die Zukunft: Für das Backhaus gibt es eine neue Initiative, eine Männergruppe, die backen lernen will – Teil einer aktiven Dorfgemeinschaft. Eine Baustelle sieht Wettlaufer in Ottraus Wasserversorgung. „Mehrere Rohrbrüche in einer Woche. Das ist zu viel.“

Positiv habe sich die Dorferneuerung ausgewirkt: Privat sei einiges investiert worden, mit verfallenen Häusern habe man kein Problem. Für den ländlichen Raum müsse es aber für private Investitionen mehr Förderung geben. Einen Arzt gibt es in Ottrau schon lange nicht mehr. Wettlaufer bringt das Stichwort Stipendien ein, mehr Studienplätze. Und Modelle wie das des MVZ Schwarzenborn.

Um Menschen auf dem Land zu halten, sei Digitalisierung unerlässlich. Und neue, flexiblere Arbeitsmodelle. Ämter wie das RP Gießen wollten Büros in den ländlichen Raum verlegen. „Das finde ich gut“, sagt Wettlaufer.