Mit Einstein am Sebbelsee den Wald retten: Eine gelungene Premiere für neues Stück von „theater 3 hasen oben“

Teilen

So sah die Premiere aus: Mitten im Wald am Sebbelsee vor der Schutzhütte ist die „Bühne“ für die Zuschauer aufgebaut worden, Koboldin Zapf (rechts) hat dabei alles im Blick. © Jochen Schneider

Eine gelungene Premiere für das neue Stück von „theater 3 hasen oben“. Es gibt noch weitere Aufführungen.

Ottrau – Der Parkplatz am Sebbelsee zwischen Schorbach und Ottrau ist gut gefüllt. Grund ist die Premiere des neuen Stücks von „theater 3 hasen oben“ mit dem Titel: „Ein und Stein im Wald oder Zapfens Streich“.

Los geht’s schon am Parkplatz, wo die Kinder mit großen Augen die Koboldin Zapf (Rebekka Bachmann) entdecken, die dort durch’s Gestrüpp schleicht, an Ästen riecht und auch schon mal ein Blatt anknabbert, da bekommt der Wanderweg „Geheimnisvoller Sebbel“ gleich einen Sinn. Als Einlassbändchen werden Zapfen verteilt, denn schließlich befinden wir uns ja mitten im Wald.

In roten Overalls mit drei großen Buchstaben auf dem Rücken „Ino“, was für „Institut für Naturoptimierung“ steht, tauchen nun Professor Ein (Klaus Wilmanns) und Doktor Stein (Silvia Pahl) auf.

Premiere in Ottrau: An der Schutzhütte stehen Stühle, die Spielfläche ist pure Natur

Sie haben revolutionäre Ideen zum Thema Blatt, mit dem sie den bedrohten Wald retten wollen. Zuvor müssen sie jedoch noch die Spielstätte erreichen, wozu ein Fußmarsch Berg hoch angesagt ist. Die Besucher werden dort auf ihr Fachwissen zum Thema Wald geprüft, müssen Bäume erraten (Eiche, Buche, Ahorn), welche Vorteile die Esche hat, deren Holz für Hämmer und Äxte genauso Verwendung findet wie im Musikinstrumentenbau und können dann auf der fünften Station schätzen, wie viel Jahre der älteste Baum der Welt auf dem Buckel hat.

Die Koboldin im Gebüsch hat die Antwort: rund 2500 Jahre. An der Schutzhütte stehen Stühle, die Spielfläche ist pure Natur. Professor Ein und Doktor Stein versuchen jetzt künstliches Laub zu entwickeln, während die Koboldin sie in Schockstarre versetzen kann und ihnen hübsche Perücken aufsetzt, die der Haarpracht von Albert Einstein gleicht. Ferner nutzt sie die Möglichkeit, ihnen den Plan zu stibitzen, der die Lösung beinhaltet, weswegen sie improvisieren müssen, was zu allerlei Verwirrung und kuriosem Verhalten führt. Und irgendwann müssen sie erkennen, dass sich Blätter eben nicht kopieren und transformieren lassen. Am Ende lockt die Koboldin die Zuschauer mittels einer Sansula mit Klangstreben durch einen Klangvorhang in den mystisch dekorierten Wald.

Koboldin Zapf (Mitte) hat die beiden Protagonisten, Doktor Stein (links) und Professor Ein (rechts), außer Gefecht gesetzt. © Jochen Schneider

„Die Grundidee der Forscher soll zeigen, wie anmaßend die Menschen sind, wenn sie die Natur besser machen wollen und letztendlich als Witz enden“, fasst die Autorin des Stückes, Silvia Pahl, den Inhalt zusammen. „Allerdings waren es die nassesten Proben die wir je hatten“, ergänzt sie, doch der Wettergott hatte am Premierentag ein Einsehen, denn zum Start hörte der Regen auf und auch die Sonne ließ sich blicken.

Rebekka Bachmann erklärt, dass alle eingestreuten Zitate von Albert Einstein („Die höchste Form der Forschung ist das Spielen“) der Wahrheit entsprechen.

Die Ausstattung geht auf das Konto von Noemi de Swart, das Bewegungstraining verantwortet Annika Keidel und die Musik Klaus Wilmanns. (Jochen Schneider)

Die nächsten Aufführungen im Knüll sind am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, jeweils 15 Uhr, noch gibt es Karten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10, für Kinder 5 Euro. Der Einlass erfolgt nach vorheriger Anmeldung per E-Mail bis Mittwoch, 16. August, an dreihasenoben@aol.com.