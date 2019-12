Gemeinde Ottrau will bezahlbaren Wohnraum schaffen

Bis 2017 waren in der ehemaligen Gaststätte Kelch in Ottrau Flüchtlinge untergebracht. Die Gemeinde möchte das Gebäude jetzt zum Mietshaus umbauen.

Das ehemalige Gasthaus Kelch in Ottrau wird nicht verkauft. Das beschlossen Ottraus Gemeindevertreter mehrheitlich in ihrer jüngsten Sitzung.

Acht Parlamentarier waren gegen einen Verkauf, zwei enthielten sich, lediglich ein Gemeindevertreter sprach sich für den Verkauf aus.

Damit machte die Gemeindevertretung den Weg für eine Entwicklung des Gebäudes in kommunaler Hand frei. Geplant ist die Schaffung von Mietwohnungen mit Hilfe des zur Zeit in Ottrau laufenden Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK). Laut einer Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die Umbaukosten auf rund 700.000 Euro (Brutto) geschätzt. Die Gemeinde erhofft sich eine Förderung durch IKEK-Mittel in Höhe von 75 Prozent.

Neugestaltung des Kelch sei Herzensprojekt

Bürgermeister Norbert Miltz zeigte sich mit der Entscheidung der Gemeindevertreter zufrieden. Die Neugestaltung des Kelch sei für ihn ein Herzensprojekt, so der Verwaltungschef : „In der Gemeinde Ottrau fehlt bezahlbarer Wohnraum vor allem für junge Menschen.“

Der Wunsch danach sei in den IKEK-Foren durch junge Ottrauer geäußert worden, so der Bürgermeister: „Wenn wir die halten möchten, dann müssen wir ihnen etwas bieten.“ Man wolle das seit 2017 leer stehende Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuführen und bis zu acht Mietwohnungen schaffen, warb Miltz zu Beginn der kurzen Debatte in der Gemeindevertretersitzung: „Es wird uns nicht gelingen, dafür Investoren aus dem privaten Bereich zu finden.

Der Markt kann es nicht regeln.“ Der Umbau der 2016 und 2017 als Unterkunft für Geflüchtete genutzten ehemaligen Gasthauses sei eine Möglichkeit, um Ottrau zukunftsfähig aufzustellen, betonte der Verwaltungschef: „Ottrau kann eine Vorreiterrolle übernehmen und sollte die Chance nutzen.“ So sah das auch Matthias Wettlaufer von der CDU. Man habe in der Gemeinde einen starken Mangel an bezahlbaren Wohnraum: „Ich glaube, das man das Projekt wirtschaftlich betreiben kann.“

Ein Sprecher der UWG war zwar der Ansicht das die der Gemeindevertretung vorliegende Wirtschaftlichkeitsrechnung für Umbau und Betrieb sehr positiv gerechnet sei, befürwortete das Vorhaben aber letztendlich.

Neugestaltung des Kelch: SPD äußert sich kritisch

Kritischer in der Sache äußerte sich Maximilian Schreiber von der SPD. Er gab zu bedenken, dass die finanzielle Situation der Gemeinde nicht besonder rosig sei und das man zukünftig bei Projekten dieser Größenordnung inhaltlich mehr diskutieren müsse: „Wir sollten hier mit mehr Sensibilität und Feingefühl vorgehen.

Man solle nicht voreilig handeln, sondern auf Suche nach passenden Investoren gehen, meinte Markus Knoch (FWG): „Wir plädieren für einen Verkauf. Eventuell ist das Projekt für unsere Gemeinde doch zu groß.“

Nach der Entscheidung der Gemeindevertreter solle im kommenden Jahr mit den Planungen begonnen werden, so der Bürgermeister Miltz im Gespräch mit unsrer Zeitung: „Die Umsetzung erfolgt dann in 2021 und 2022.“